Irse a vivir fuera de España para no pagar impuestos: "Chipre es mejor que Andorra y hay gente que no lo sabe"
En uno de nuestros programa abríamos el debate sobre los jóvenes y los impuestos en España y hoy, seguimos. Hay quiénes han decidido irse de nuestro país cansados de 'perder' su dinero en los impuestos.
En el programa de hoy abrimos de nuevo el debate sobre los impuestos. Y no, esta vez no hablamos de un simple melón... hablamos de una auténtica tarta. Porque, al final, una buena parte de nuestro sueldo se reparte entre IRPF, IVA, cotizaciones y otros tributos que todos conocemos bien.
Cada porción representa un esfuerzo: lo que ganamos y lo que perdemos. Y hay quienes, hartos de ver cómo su trozo se reduce cada vez más, han decidido hacer las maletas y mudarse a países donde esa tarta se reparte de otra manera... Y a veces, con porciones más generosas.
Hoy en el programa hablamos con algunos de esos españoles que han cambiado de residencia fiscal. Nos cuentan por qué lo hicieron, cómo les ha ido y si realmente merece la pena vivir con una tarta más grande… pero lejos de casa.
Neus y Jordi, son Españoles y viven en Chipre: "Chipre tiene un programa fiscal que quiere atraer a gente que no ha nacido allí", cuentan, "Chipre es mejor que Andorra y hay gente que no lo sabe". "España es de los peores infiernos fiscales del mundo".
