Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, segundo día en directo

San Sebastián de los Reyes vuelve a vestirse de fiesta para el segundo encierro de sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Tras el estreno de este lunes con los toros de La Palmosilla, la cita de este martes 26 de agosto a las once de la mañana, que promete mantener la la tensión en las calles con los toros de la ganadería Carlos Núñez. El recorrido, el mismo de siempre de 820 metros que unen los corrales con la Plaza de Toros municipal.

Si algo marcó el primer encierro, además de la rapidez de la manada con una duración de 01:46, fue la gran afluencia de público. Protección Civil calculó unas 1.800 personas entre corredores y espectadores, una cifra que podría repetirse o incluso superarse este martes. Tras el encierro se celebrará una suelta de reses.

Desde el Ayuntamiento y los responsables de emergencias insiste en la prudencia y respeto a las normas básicas. Por su parte decenas de voluntarios, profesionales sanitarios, policías locales y equipos de emergencia estarán presentes a lo largo de todo el recorrido para reaccionar y socorrer a los asistentes ante cualquier percance.

En el primer encierro, el balance fue positivo con siete heridos leves, todas por caídas, y ninguno por asta de toro. La organización espera que el parte médico de este martes sea igual de favorable.

Aunque uno de los festejos que más participación tiene son los encierros, no es lo único que celebran. Este martes a las 21:00 horas en la plaza de toros se celebrará la fase clasificatoria XXVIII Concurso Nacional de Recortadores de la ganadería Peña de Francia.

Las fiestas patronales de San Sebastián de los Reyes siguen su curso hasta el 31 de agosto, con una programación que mezcla música, actividades infantiles, pasacalles, actos religiosos y los toros, donde esta noche a las 22:00 horas en el auditorio municipal, el grupo de rock 'Medina Azahara' hará vibrar a la localidad madrileña.

Una de las actividades más populares sigue siendo la apertura de los corrales de suelta en la calle Cristo de los Remedios, donde vecinos y visitantes pueden admirar de cerca a las reses que correrán cada mañana. La entrada es gratuita y estará disponible hasta el 30 de agosto y cuenta con dos turnos: de mañana (11:30 a 13:00) y de tarde (18:30 a 20:30).

Con todo preparado y la emoción en el aire, la localidad madrileña se alista para vivir su segundo encierro de 2025, donde puedes seguirlo a través de nuestro streaming y en nuestra última hora. Mañana, los protagonistas serán los toros de Casasola.

