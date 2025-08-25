Aragón denuncia por odio al actor Toni Albá por alegrarse de la muerte de Javier Lambán: "No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero haré una excepción”

El Gobierno de Aragón ha anunciado que ha llevado ante la Fiscalía una denuncia por una publicación que hizo el actor y humorista catalán, Toni Albá en X. La idea del Ejecutivo es que se investigue un presunto delito de injurias e incitación al odio contra el expresidente Lambán. En la denuncia, el Ejecutivo solicita "que se practiquen por parte de la Fiscalía las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y la depuración de las responsabilidades penales y civiles que de ellos se puedan derivar en cuanto tales hechos pudieran ser constitutivos de delito".

Los hechos que se trasladan a la Fiscalía sucedieron el 15 de agosto cuando Albà contestó a otra publicación de la misma red social en la que se anunciaba el fallecimiento del político y expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Sus palabras sentenciaban: "No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción".

La denuncia del Gobierno aragonés

La denuncia presentada ante la Fiscalía reza que el actor catalán ha podido cometer un delito de injurias y otro de legitimación del odio. El primer caso porque "constituye una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad de Lambán públicamente" y el segundo porque "incita indirectamente al odio y hostilidad o, cuando menos, constituye una lesión de la dignidad causando consu publicación humillación, menosprecio o descrédito contra una persona determinada por razón de su pertenencia al grupo de los aragoneses defensores de la nación española".

En el documento presentado, el Gobierno aragonés fundamenta su denuncia en la representación ejercida por el expresidente Lambán: "Nos parece notorio que la injuria, al igual que la incitación al odio ejecutadas por el denunciado, se derivan del ejercicio de la actividad pública como presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón e, incluso, como ”expresidente, gozando de la condición de autoridad de acuerdo con el art. 215 y 24 CP", aseguraban.

La defensa de la memoria de Lambán

Para la consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Ejecutivo de Aragón, Mar Vaquero, el traslado de esta publicación a la Fiscalía es algo obligatorio para "defender la memoria de Javier Lambán". Seguía la consejera afirmando que “el Gobierno de Aragón no puede permanecer impasible ante un ataque tan grave a la dignidad de quien dedicó su vida pública a defender los intereses de Aragón y de España. Defender a Javier Lambán es también defender el respeto a las instituciones democráticas y a la convivencia en Aragón y España”.

No es la primera vez que el humorista se enfrenta a un posible delito ante la Fiscalía. En 2020, Toni Albà fue absuelto de un delito de injurias del que estaba acusado por sus tuits contra la Guardia Civil y la Policía Nacional con motivo del 1-O, al considerar que estaban amparados por la libertad de expresión pese a ser "ofensivos e hirientes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com