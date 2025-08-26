El Hormiguero entrega el premio al mejor futbolista con un ganador inesperado: ¡descúbrelo en el avance de su nueva película!

Ya queda muy poco para el estreno de la nueva temporada de El Hormiguero. Será el próximo lunes 1 de septiembre cuando Pablo Motos, las hormigas y los colaboradores del programa regresen con nuevos invitados y deseando seguir entreteniendo y siendo líderes de audiencia.

Uno de los momentos más esperados volverá a ser la película que reúne a gran parte de los invitados que pasaron por el plató el pasado curso. Entre los avances, ya podemos ver que se desplegará la alfombra roja para El Hormiguero Awards, y por ella pasarán numerosas caras conocidas.

Además, Cristina Pedroche entregará el premio al mejor futbolista del año. Joselu, Marcelo y Rodri son los tres nominados... pero hay un ganador inesperado. ¡Dale al play y descúbrelo!