Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Alfombra roja para el estreno

El Hormiguero entrega el premio al mejor futbolista con un ganador inesperado: ¡descúbrelo en el avance de su nueva película!

El programa presentado por Pablo Motos estrenará nueva temporada el lunes, 1 de septiembre, con este espectacular cortometraje lleno de caras conocidas.

El Hormiguero entrega el premio al mejor futbolista con un ganador inesperado: ¡descúbrelo en el avance de su nueva película!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Ya queda muy poco para el estreno de la nueva temporada de El Hormiguero. Será el próximo lunes 1 de septiembre cuando Pablo Motos, las hormigas y los colaboradores del programa regresen con nuevos invitados y deseando seguir entreteniendo y siendo líderes de audiencia.

Uno de los momentos más esperados volverá a ser la película que reúne a gran parte de los invitados que pasaron por el plató el pasado curso. Entre los avances, ya podemos ver que se desplegará la alfombra roja para El Hormiguero Awards, y por ella pasarán numerosas caras conocidas.

El Hormiguero despliega su alfombra roja para presentar su nueva temporada

Además, Cristina Pedroche entregará el premio al mejor futbolista del año. Joselu, Marcelo y Rodri son los tres nominados... pero hay un ganador inesperado. ¡Dale al play y descúbrelo!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

curandero

Hablamos en exclusiva con el curandero detenido por ofrecer sexo en sus tratamientos: "Yo no le digo a nadie que se tenga que acostar conmigo"

mati

Nuevas pistas sobre la desaparición de Matilde en Indonesia: "Si a Mati la robaron pudo haber un forcejeo"

El Hormiguero entrega el premio al mejor futbolista con un ganador inesperado: ¡descúbrelo en el avance de su nueva película!

El Hormiguero entrega el premio al mejor futbolista con un ganador inesperado: ¡descúbrelo en el avance de su nueva película!

impuestos
DEBATE

Irse a vivir fuera de España para no pagar impuestos: "Chipre es mejor que Andorra y hay gente que no lo sabe"

Ganaderos de León
Incendios en España

Ganaderos de León, desesperados ante la continuidad de los incendios: "Si no defendemos lo nuestro, no lo hace nadie"

María del Monte
Última hora

María del Monte lamenta la pérdida de Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico: "Me he criado con sus canciones"

Fallecido hoy a sus 88 años, Manolo de la Calva fue durante más de 6 décadas la mitad del Dúo Dinámico. Hoy, sus familiares, amigos, y su compañero Ramón Arcusa, lamentan su triste pérdida.

Massiel
Última hora

Massiel, emocionada tras el fallecimiento de Manolo de la Calva: "Él era la alegría de la huerta, éramos muy amigos"

La muerte de Manolo de la Calva deja un vacío en sus seguidores. A sus 88 años, la mitad del Dúo Dinámico se marcha dejando todo un legado de música que hoy recordamos de la mano de Massiel.

Hablamos con la hija de Manolo de la Calva

La hija de Manolo de la Calva aclara la causa de su fallecimiento: "Lo que él tenía era un poco traicionero"

Sebastián Yatra, making of de La Voz

Entre risas y confesiones: así vivieron los coaches la grabación del tráiler de La Voz 2025

Toni Alba sobre Javier Lambán

Humorista denunciado por celebrar en redes la muerte de Lambán

Publicidad