VÍDEO: Trepa cuatro pisos y revienta las persianas para intentar okupar una vivienda en Castelldefels

Las imágenes que acompañan esta noticia lo dicen todo por sí solas. El vídeo es un intento de okupación en directo. Ha ocurrido en Castelldefels, en Barcelona.

No se esconde. A la vista de todos, un hombre trepa hasta un cuarto piso y revienta a golpes utilizando una silla y un palo las persianas para entrar en la casa.

El papel de los vecinos fue clave. Afortunadamente, se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y avisaon de manera inmediata a la Policía, por lo que consiguieron evitar que se instala ra en el piso.

El suceso se ha saldado con tres detenidos, el hombre que trepó por el edificio y otras dos personas implicadas, informa 'Telemadrid'.

Okupas desatan el miedo

No es la primera vez que vemos imágenes de este calibre. Hace tan solo unos meses, los vecinos de una urbanización de Torrevieja "luchaban" —o más bien resisten como pueden— contra un grupo de okupas que se asentó en una vivienda de su comunidad. "Abandonados por el Estado", según denuncian los residentes, se vieron obligados a adoptar medidas de autoprotección.

Los inquilinos espurios accedieron a través de un contrato presuntamente falsificado este verano. El domicilio usurpado es la segunda residencia de un matrimonio europeo que no se encuentra actualmente en España. Desde entonces, el vecindario vive un calvario. Les están haciendo la vida imposible con intimidaciones, violencia y cortes de luz y de agua. "Cada día un problema nuevo, un miedo nuevo", lamenta con desasosiego Kate, propietaria de uno de los apartamentos.

"¡Han intentado matar a un vecino!", exclama Antonio, otro de los propietarios que no da crédito a lo sucedido, en declaraciones a Antena 3. La víctima, sin querer mostrar su rostro por miedo a represalias, asegura que fue un ataque planificado. Les escuchó decir "este… este" justo antes de recibir una paliza. El okupa le amenazó armado con un cúter, mientras todo su 'clan' lanzaba mobiliario desde la terraza. La prensa extranjera especializada se ha hecho eco de este vídeo, que se ha viralizado.

