Puente anuncia ayudas para las víctimas de Adamuz y Gelida y responde a las críticas por la vía: "Me produce sorpresa"

La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros comenzó con palabras de recuerdo para las víctimas del accidente de tren en Adamuz. Elma Saiz, Portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión ha asegurado que "el Gobierno va a estar al lado de las víctimas en todo momento y el tiempo que sea necesario".

El ministro de Transportes, Óscar Puente ha presentado el Real Decreto Ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente de Adamuz y Gelida, que ha dicho, "nace del aprendizaje de algunas experiencias pasadas y con una convicción clara de que ante una tragedia así el Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios, debe estar presente y anticiparse". Este decreto contempla ayudas de 20 millones de euros, de las que 10 millones se corresponden con ayudas y los otros 10 millones con anticipos del seguro de responsabilidad civil.

"Se trata de garantizar que ninguna víctima o familiar tenga que afrontar además de la tragedia vital una situación angustiosa económica o de desamparo institucional", explicó el ministro que ha comenzado su comparecencia "recalcando" que lo hace "con profundo sentimiento de respeto, de responsabilidad y de prudencia y, sobre todo, con la conciencia muy clara de que ninguna palabra, ninguna medida, ninguna decisión puede aliviar el dolor de quienes han perdido a un ser querido. Tampoco puede borrar, ni las secuelas físicas, ni emocionales de quienes han resultado heridos. Aún así es nuestra obligación dar la cara y explicar con claridad lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos".

La presencia de Puente en este Consejo de Ministros llega precedida de varias voces que han pedido su dimisión. Alberto Núñez Feijóo dijo además: "No es que no crea que debe dimitir, es que ya no podría ser ministro Puente no puede sentarse mañana a la mesa del Consejo de Ministros". También desde VOX, ERC y Junts se ha pedido el puesto del titular de Transportes.

El ministro ha recordado que España ha vivido en "apenas tres días dos tragedias ferroviarias de una magnitud excepcional". Puente ha defendido que "ninguna cifra explica por sí solo lo ocurrido" y ha puesto especial énfasis en que "detrás de cada cifra hay un nombre." por lo que defiende: "La incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional" y conscientes de que "los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido una tragedia como esta. Las víctimas no pueden esperar años para recibir apoyo económico que les permita afrontar los gastos médicos".

Por ello, ha justificado la aprobación del Real Decreto Ley de 20 millones de euros que se reparten en 10 millones de euros en ayudas y 10 millones de euros en anticipos y ha sentenciado que "no se trata de poner precio al dolor sino de garantizar que ninguna víctima además del dolor tenga que afrontar una situación angustiosa."

Poniendo como ejemplo el caso de una víctima mortal "lo que va a hacer el Gobierno es abonar inmediatamente, 72.000 en concepto de indemnización a fondo perdido, obviamente exenta de tributación, y otros 72.000 euros como anticipo a las cantidades que eventualmente percibirán las víctimas con cargo al seguro de responsabilidad civil". Y añade: "En un plazo, que no debe superar el que la ley establece que es de 3 meses, una víctima por fallecimiento recibirá 210.000 euros de los cuales 72.000 serán a fondo perdido, 72.000 como anticipo y 72.000 como consecuencia del seguro obligatorio".

Responsabilidades en Adamuz

Tras el caos vivido en las últimas jornadas de Rodalies la consecuencia se ha evidenciado en dos ceses. Preguntado por las responsabilidades que se tomarán con respecto a Adamuz, Puente ha contestado: "Quiero dejar claro que los ceses en Rodalies no tienen ninguna relación con el accidente que el martes pasado costó una vida, entre otras cosas porque el accidente del martes se produce como consecuencia del derrumbamiento de un muro como consecuencia de las lluvias que ni siquiera pertenece a la red ferroviaria, es decir, ni es de Adif ni de Renfe. Ninguna responsabilidad hay en Adif y en Renfe con esa muerte".

Y ha añadido: "Las responsabilidades en el caso de Adamuz se establecerán cuando tengamos suficientes elementos de juicio en la mano para atribuirlas cosa que en este momento no sucede".

La comparecencia en el Senado la afronto con "normalidad democrática"

"La comparecencia en el Senado la afronto con normalidad democrática. Es lógico que se comparezca en el Parlamento a dar explicaciones. Es verdad que no ha sido así en tiempos pretéritos. Se hacen muchas comparaciones de esta tragedia con la DANA que nada tienen que ver, pero tuvimos un accidente muy grave en Angrois y el presidente del Gobierno en aquel momento no compareció, ni en el Congreso, ni en el Senado nunca. Y la ministra de entonces de entonces, Ana Pastor, compareció solo en la Comisión de Transportes del Parlamento. Yo lo voy a hacer el jueves en el Senado. De momento lo que hay sobre la mesa es cómo respondemos unos cómo actúan otros. No sé por qué, cuál es la diferencia para que en aquel momento se consideraba que no era necesario y hoy el mismo grupo considera que es imprescindible. Que el PP pida mi dimisión no me representa ningún tipo de sorpresa, creo que han tardado bastante en hacerlo para lo que son los parámetros habituales con los que se comportan generalmente. Tengo la conciencia mi tranquila de que hago mi trabajo lo mejor que puedo, estoy al frente de mi ministerio en el puente de mando, no en ningún reservado, dando la cara por lo tanto lo que el PP pida o deje de pedir no es lo que a mí me mueve".

"Si en algún momento cometo algún error pediré disculpas"

Puente ha reconocido que "puede equivocarse", pero asegura no tener "el más mínimo interés en que aquí no se sepa la verdad. Todo lo contrario, todo lo contrario, se lo debemos a las víctimas. Y no solo lo voy a demostrar con palabras Les aseguro que lo vamos a demostrar con hechos e el día a día que la mayor garantía que tienen las víctimas para que se sepa la verdad es este Gobierno y en particular este ministro. Nada que ocultar, nada que temer y por supuesto toda la verdad por delante. Si en algún momento cometo algún error pediré disculpas".

