Una estudiante de la misma universidad que Claudia, la joven asesinada en México: "Podría haber sido cualquiera"

En la Universidad de Granada, con motivo del asesinato de la estudiante en México, se ha convocado un minuto de silencio en las puertas de los centros. El homenaje se ha celebrado a las 11:00 horas, en memoria de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante de 21 años, que ha sido asesinada durante su intercambio en el estado mexicano de Morelos.

Claudia, de Gran Canaria, cursaba cuarto curso del grado de Educación Infantil en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR. Durante su estancia estudiaba en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), su último curso. Pero lamentablemente, ha sido asesinada y la Fiscalía de Morelos investiga el caso como un posible feminicidio.

Las autoridades continúan esclareciendo las circunstancias exactas de la muerte, aunque las primeras informaciones apuntan a que Claudia habría sido atacada con un arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura.

El minuto de silencio en la universidad ha coincidido con el inicio del curso académico. Se trata de un día que suele estar marcado por la ilusión de los estudiantes que comienzan una nueva etapa. Sin embargo, esta vez el ambiente ha sido muy diferente. Algunas alumnas han reconocido sentirse afectadas al pensar que Claudia era una estudiante como ellas y que se encontraba realizando un intercambio internacional.

"Subía estas escaleras como nosotros"

"Podría haber sido cualquiera. Al final, todos somos estudiantes y hemos vivido esta noticia aquí, en primera plana", ha explicado una de ellas alumna tras el minuto de silencio. La joven ha señalado que Claudia "subía estas escaleras como cualquiera de nosotras" y que, por ese motivo, el caso ha resultado especialmente impactante: "Hemos estado viendo a los compañeros que tenían educación infantil, gente de primer año que al final va a estudiar su carrera y es un tema que nos ha afectado a todos".

Ha destacado que muchos alumnos de primer curso, como ella, también se han sentido interpelados por lo ocurrido: "Nosotros podemos irnos de intercambio y podría haber sido cualquiera".

La Universidad de Granada ha expresado su "más firme repulsa y absoluta condena» por el asesinato y ha trasladado sus "más sentidas condolencias, solidaridad y afecto" a la familia, amistades y compañeros de Claudia. También se ha puesto a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas para prestar el apoyo necesario.