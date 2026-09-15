El vídeo del momento en que varios testigos intentan ayudar a la española en México tras ser apuñalada mientras el asesino huye

Tras el apuñalamiento que acabó con la vida de Claudia Tacoronte, la joven estudiante española que se encontraba realizando un intercambio internacional en Morelos, México, varios testigos intentaron ayudarla. Uno de ellos, Madoni, grabó toda la escena.

Mientras varias personas se encuentran alrededor de la joven de 21 años para intentar ayudarla, otra huye de la escena del crimen. Se trata del asesino, el cual aún no ha sido detenido por las autoridades.

El testigo que grabó la escena del crimen asegura que lo hizo "porque quería respuesta de las autoridades". Explica que llamaron a los números de emergencia pero "no hubo respuesta pronta. Tardaron unos 15 minutos en contestar".

"Fue algo que al ver las imágenes me pone un poco sensible porque fue algo muy fuerte lo que vivimos esa noche", confiesa Madoni, quien denuncia que los servicios de emergencia tardaron en acudir al lugar.

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