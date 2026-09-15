Un testigo del crimen de Claudia Tacoronte en México: "Estábamos marcando los números de emergencias y tardaron mucho"

En las últimas horas ha salido a la luz un vídeo grabado por uno de los testigos del asesinato de Claudia Tacoronte. En él se escuchan gritos de desesperación de quienes intentan ayudar a Claudia mientras esperan a los servicios de emergencia. Una ayuda que tardó demasiado en llegar y, que cuando lo hizo, ya era demasiado tarde para salvarle la vida. En el vídeo, también se ve como una persona se aleja de la escena del crimen y acaba huyendo. Las autoridades creen que podría ser el asesino de la estudiante canaria.

Un bonito homenaje

En la Universidad Autónoma de Morelos, en México, lugar en el que Claudia se encontraba estudiando de intercambio, le han rendido un homenaje. Allí muchos estudiantes y compañeros de la joven canaria, entre lágrimas, han dejado numerosas flores y han encendido velas en honor de Claudia. Desde su universidad en México han dado un emotivo discurso en que el mensaje principal se ha centrado en condenar la violencia contra las mujeres: "Ninguna estudiante debería ver truncados sus sueños por la violencia". Algunos de sus compañeros de clase la han definido como una persona maravillosa: "Siempre tenía la mejor actitud, la mejor energía".

En la Universidad de Granada se ha guardado un emotivo minuto de silencio. En la ciudad andaluza Claudia estudiaba el Grado Universitario en Educación Infantil. Los aplausos han roto el silencio.

3 intercambios cancelados

La Universidad de Granada ha cancelado tres intercambios a Morelos, lugar en el que Claudia se encontraba estudiando. La tutora del programa de movilidad de Claudia, Magdalena Ramos, le ha dedicado unas palabras, llena de tristeza: "Estaba muy muy contenta de conocer México".

Madoni lo vio todo

Con tan solo 21 años, esta joven canaria llevaba poco más de un mes de intercambio en México, cuando sufrió un presunto intento de robo y murió apuñalada cerca de la Casa de la Cultura local.

Madoni, un joven mexicano presenció todo: "Escuchamos a una mujer pedir auxilio, gritar". Al escuchar los gritos comenzó a grabar sospechando que algo grave estaba pasando: "Realmente fue algo muy fuerte lo que vivimos esa noche". Él mismo denuncia entre lágrimas la tardanza de los servicios de emergencia: "Yo empecé a grabar porque quería respuestas de las autoridades porque estábamos marcando los números de emergencia y no hubo respuesta pronto tardaron mucho en contestarnos".

Es la cuarta muerte de una alumna de esta universidad de México en lo que va de año.