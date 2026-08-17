El incendio de Huesca ya afecta a 17.500 hectáreas mientras más de 1.000 personas permanecen desalojadas

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos, Huesca, que ya ha alcanzado a 17.500 hectáreas, se enfrenta este lunes a una nueva jornada decisiva después de una noche de trabajo favorable en la que se ha avanzado en las labores de extinción.

Un soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) murió el pasado domingo y otros dos resultaron heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el Barranco de Atarés, próximo al Monte Oroel. Este mediodía se guardará un minuto de silencio en la sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza y ante la puerta del Ayuntamiento de Jaca.

En las siguientes horas, el operativo empleará sus mayores esfuerzos en el flanco derecho del incendio. Además, empezarán a evaluar los servicios básicos de los municipios evacuados (telefonía, luz y agua) para valorar, en la medida de lo posible, el regreso de los 1.046 vecinos a algunos de los municipios evacuados en los próximos días.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, lo ha indicado así a la salida del Cecopi del 112.

Las tareas de extinción se realizarán sobre todo en el flanco derecho y la cabeza del incendio. El operativo seguirá reforzando los anclajes en los sectores 6 y 8, donde la lluvia ha ayudado a apagar el fuego, aunque ha perjudicado a las labores por la presencia de barro.

También se llevarán a cabo varias tareas en el sector norte-cabeza, cercano a Peñarroel, y en el sector 2 para asegurar el terreno ante la variación del viento.

La situación del sector 5 es más alarmante entre la zona de Santa Cruz de la Serós y Santa Cilia de Jaca, mientras los sectores 1 y 3 permanecen tranquilos. No obstante, las previsiones meteorológicas obligan a mantener la prudencia.

Luis Biendicho ha avisado de que vuelven a subir las temperaturas y disminuye la humedad, aunque las lluvias han ayudado a que parte del terreno sí conserve parte de ella. El principal obstáculo será la entrada de viento del noroeste y oeste, cierzo que puede soplar con intensidad especialmente entre las 13:00 y las 21:00 horas.

Esta situación se mantendrá durante dos días y, después, las previsiones indican la entrada de un frente que podría dejar lluvias durante varios días.

"Seguimos en una lucha que es larga", ha advertido Biendicho, que ha recordado que el incendio todavía afecta a unos 100 kilómetros de perímetro y que pueden producirse reproducciones dentro de la superficie quemada.

Sobre los desalojados, el incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas correspondientes a los 19 núcleos de población desalojados en jornadas anteriores, en los términos municipales de Las Peñas de Riglos, Bailo, Jaca, Santa Cruz de la Serós y Caldearenas. De ellas, 80 permanecen alojadas en centros habilitados por las administraciones. El operativo ha vuelto a organizar este lunes convoyes para que los vecinos puedan acceder a sus localidades a recoger pertenencias y ayudar al cuidado de animales.

Respecto al accidente registrado este domingo, las tres personas que resultaron heridas ya han recibido el alta médica.

Respecto a la cifra de medios desplegados, se ha alcanzado una cifra "histórica", según el Ejecutivo autonómico, con más de mil efectivos y 40 medios aéreos.

El incendio de Niebla (Huelva), estabilizado

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó desde el Puesto de Mando Avanzado el pasado domingo que el incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) se ha dado por estabilizado tras diez días de "intensa" lucha contra las llamas.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha anunciado además la reapertura de todas las carreteras afectadas por las llamas, y también se ha autorizado el regreso ordenado de los vecinos desalojados en las provincias de Huelva y Sevilla, tras acordarse el paso a nivel 1 del Plan Operativo de Emergencias.