Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Crisis Ceuta

El Gobierno desclasifica cerca de 40 informes del CNI y de las Fuerzas Armadas en Ceuta, streaming en directo

Los documentos no podrán ser consultados hasta el miércoles. Sigue en directo la rueda de prensa.

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Este martes, el Gobierno aprobará la desclasificación de los informes relacionados con la entrada masiva de miles de migrantes a Ceuta. Así anunció el presidente Pedro Sánchez el pasado jueves en el Congreso de los Diputados que había dado orden de "publicar un dosier con todos ellos para que la ciudadanía los puedan examinar por sí mismos".

Esta desclasificación tiene como objetivo de demostrar de que nadie avisó al Gobierno de que se iba a producir una entrada masiva como la ocurrida los días 30 y 31 de julio.

El Ejecutivo ha mantenido en todo momento que ninguno de los informes policiales o de inteligencia vaticinaban algo como lo que ocurrió, así como tampoco se señala a Marruecos como autor de esta. Tampoco en el elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional solicitado por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.

Los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil, la inteligencia militar y la Policía Nacional en relación a Marruecos y la llegada de los migrantes a la ciudad autónoma se harán públicos en esta jornada. Aunque no será hasta el miércoles cuando podrán ser consultados.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres comparecen para explicar los acuerdos acordados en el Consejo de Ministros que ha tenido lugar a las 09:30 horas en el Complejo de la Moncloa.

Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El juez cita hoy a declarar al ex consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, que también apuntó a Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero

Publicidad

España

El presidente de Ceuta en el Parlamento Europeo en Bruselas

Vivas llega a Bruselas para "contar lo que el Gobierno no quiere que se sepa" de la crisis de Ceuta

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz

El Gobierno desclasifica cerca de 40 informes del CNI y de las Fuerzas Armadas en Ceuta, streaming en directo

Antena 3 Noticias

Feijóo asegura que "desde Pegasus, la relación del Gobierno de España con el Gobierno marroquí muta"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska
Interior

Interior habría elaborado un dosier secreto sobre la ideología de decenas de periodistas

Antena 3 Noticias
Ceuta

Joaquim Bosch ve "posible" que Pedro Sánchez declare como testigo por la crisis migratoria de Ceuta

EuropaPress_7276967_ministro_politica_territorial_memoria_democratica_angel_victor_torres
Crisis migratoria Ceuta

Ángel Víctor Torres dice que el Gobierno se presentará como perjudicado en la causa de la AN sobre Ceuta, mientras Puente duda de la jueza

Asegura el ministro Ángel Víctor Torres que van a defender "que podamos tener toda la información" y que "si finalmente esas investigaciones estiman que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ahí estaremos nosotros defendiéndolo".

Imagen de archivo de Begoña Gómez.
Begoña Gómez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar antes de dictar la apertura de juicio oral

El siguiente paso, "en el mismo acto o dentro de los tres días siguientes", el magistrado dictará auto por el que decidirá la apertura, o no, del juicio oral.

José Luis Rodríguez Zapatero

El juez cita hoy a declarar al ex consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, que también apuntó a Zapatero

Asentamientos en la playa del Trampolín

Los vecinos del Príncipe reclaman más seguridad tras 37 días de crisis migratoria en Ceuta

Imagen de Begoña Gómez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar, aunque no tendrá que asistir

Publicidad