El Gobierno desclasifica cerca de 40 informes del CNI y de las Fuerzas Armadas en Ceuta, streaming en directo

Este martes, el Gobierno aprobará la desclasificación de los informes relacionados con la entrada masiva de miles de migrantes a Ceuta. Así anunció el presidente Pedro Sánchez el pasado jueves en el Congreso de los Diputados que había dado orden de "publicar un dosier con todos ellos para que la ciudadanía los puedan examinar por sí mismos".

Esta desclasificación tiene como objetivo de demostrar de que nadie avisó al Gobierno de que se iba a producir una entrada masiva como la ocurrida los días 30 y 31 de julio.

El Ejecutivo ha mantenido en todo momento que ninguno de los informes policiales o de inteligencia vaticinaban algo como lo que ocurrió, así como tampoco se señala a Marruecos como autor de esta. Tampoco en el elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional solicitado por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.

Los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil, la inteligencia militar y la Policía Nacional en relación a Marruecos y la llegada de los migrantes a la ciudad autónoma se harán públicos en esta jornada. Aunque no será hasta el miércoles cuando podrán ser consultados.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres comparecen para explicar los acuerdos acordados en el Consejo de Ministros que ha tenido lugar a las 09:30 horas en el Complejo de la Moncloa.

Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.