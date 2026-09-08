Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Crisis migratoria Ceuta

Ángel Víctor Torres dice que el Gobierno se presentará como perjudicado en la causa de la AN sobre Ceuta, mientras Puente duda de la jueza

Asegura el ministro Ángel Víctor Torres que van a defender "que podamos tener toda la información" y que "si finalmente esas investigaciones estiman que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ahí estaremos nosotros defendiéndolo".

EuropaPress_7276967_ministro_politica_territorial_memoria_democratica_angel_victor_torres

Torres asegura que el Gobierno se presentará como perjudicado en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta | EUROPAPRESS

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

La investigación penal que una jueza de la Audiencia Nacional ha abierto sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio vuelve a provocar visiones diferentes en el Gobierno. Mientras el ministro de Transportes duda de la "imparcialidad" de la magistrada, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, asegura que el Ejecutivo se personará como perjudicado.

Óscar Puente, en una entrevista en la Cadena Ser, ha dicho: "Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad". La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón destaca la "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos, al detectar que agentes marroquíes habrían participado en un "guiado activo" de las personas que cruzaron ilegalmente la frontera. "Si con todo lo que cuenta la jueza es con el famoso informe policial, que incluso se integran fotos que no tienen que ver con Ceuta...", ha criticado a la par que añade: "hasta la fecha, no contamos con evidencias de que esta es una operación realizada por el gobierno marroquí".

Por su parte, Ángel Víctor Torres, en una entrevista en 'La Noche en 24 horas' de TVE dijo: "Vamos a defender que podamos tener toda la información" y que "si finalmente esas investigaciones estiman que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ahí estaremos nosotros defendiéndolo".

También ha asegurado que las relaciones con Marruecos son "fundamentales" para que no haya un aumento en el flujo de inmigrantes que llegan a los "territorios fronterizos". Por ello ha rechazado la acusación de que Marruecos esté detrás. "Es una afirmación muy relevante para la política internacional y la relación entre países vecinos".

En sintonía con Puente se ha pronunciado la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Montse Mínguez: "Esta jueza tiene el pasado que tiene y empieza regulín". Preguntada por si cree en la imparcialidad de la jueza, Mínguez respondió que cree en la independencia judicial, pero remarcó que Tardón "tiene el pasado que tiene", por lo que "juzgaremos cuando conozcamos los hechos y veamos cómo se deriva todo". Aludía así a la etapa en la que Tardón fue concejal del Ayuntamiento de Madrid tras concurrir a las elecciones municipales como independiente en la lista del PP. A pesar de ello, consideró que "empieza un poco regulín" porque "si pide que un informe no se pase al Gobierno y ese informe se pasa a un medio que tiene tufo de derechas, pues ya empezamos un poco regulín".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Los vecinos del Príncipe reclaman más seguridad tras 37 días de crisis migratoria en Ceuta

Asentamientos en la playa del Trampolín

Publicidad

España

Antena 3 Noticias

Feijóo asegura que "desde Pegasus, la relación del Gobierno de España con el Gobierno marroquí muta"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska

Interior habría elaborado un dosier secreto sobre la ideología de decenas de periodistas

Antena 3 Noticias

Joaquim Bosch ve "posible" que Pedro Sánchez declare como testigo por la crisis migratoria de Ceuta

EuropaPress_7276967_ministro_politica_territorial_memoria_democratica_angel_victor_torres
Crisis migratoria Ceuta

Ángel Víctor Torres dice que el Gobierno se presentará como perjudicado en la causa de la AN sobre Ceuta, mientras Puente duda de la jueza

Imagen de archivo de Begoña Gómez.
Begoña Gómez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar antes de dictar la apertura de juicio oral

José Luis Rodríguez Zapatero
Caso Plus Ultra

El juez cita hoy a declarar al ex consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, que también apuntó a Zapatero

Roselli, al igual que Julio Martínez Sola, también apuntó en un escrito previo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Asentamientos en la playa del Trampolín
Crisis Ceuta

Los vecinos del Príncipe reclaman más seguridad tras 37 días de crisis migratoria en Ceuta

La tensión crece en Ceuta tras una noche de vandalismo en la que bomberos y Guardia Civil fueron apedreados.

Imagen de Begoña Gómez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar, aunque no tendrá que asistir

Imagen de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional investiga la entrada masiva de migrantes a Ceuta por "atacar gravemente la integridad territorial de España"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, presentado por el presidente Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa,

Feijóo acusa a Sánchez de "perder su dignidad" y tacha de "gran irresponsabilidad" las carpas para migrantes en Ceuta

Publicidad