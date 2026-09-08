Ángel Víctor Torres dice que el Gobierno se presentará como perjudicado en la causa de la AN sobre Ceuta, mientras Puente duda de la jueza

La investigación penal que una jueza de la Audiencia Nacional ha abierto sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio vuelve a provocar visiones diferentes en el Gobierno. Mientras el ministro de Transportes duda de la "imparcialidad" de la magistrada, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, asegura que el Ejecutivo se personará como perjudicado.

Óscar Puente, en una entrevista en la Cadena Ser, ha dicho: "Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad". La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón destaca la "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos, al detectar que agentes marroquíes habrían participado en un "guiado activo" de las personas que cruzaron ilegalmente la frontera. "Si con todo lo que cuenta la jueza es con el famoso informe policial, que incluso se integran fotos que no tienen que ver con Ceuta...", ha criticado a la par que añade: "hasta la fecha, no contamos con evidencias de que esta es una operación realizada por el gobierno marroquí".

Por su parte, Ángel Víctor Torres, en una entrevista en 'La Noche en 24 horas' de TVE dijo: "Vamos a defender que podamos tener toda la información" y que "si finalmente esas investigaciones estiman que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ahí estaremos nosotros defendiéndolo".

También ha asegurado que las relaciones con Marruecos son "fundamentales" para que no haya un aumento en el flujo de inmigrantes que llegan a los "territorios fronterizos". Por ello ha rechazado la acusación de que Marruecos esté detrás. "Es una afirmación muy relevante para la política internacional y la relación entre países vecinos".

En sintonía con Puente se ha pronunciado la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Montse Mínguez: "Esta jueza tiene el pasado que tiene y empieza regulín". Preguntada por si cree en la imparcialidad de la jueza, Mínguez respondió que cree en la independencia judicial, pero remarcó que Tardón "tiene el pasado que tiene", por lo que "juzgaremos cuando conozcamos los hechos y veamos cómo se deriva todo". Aludía así a la etapa en la que Tardón fue concejal del Ayuntamiento de Madrid tras concurrir a las elecciones municipales como independiente en la lista del PP. A pesar de ello, consideró que "empieza un poco regulín" porque "si pide que un informe no se pase al Gobierno y ese informe se pasa a un medio que tiene tufo de derechas, pues ya empezamos un poco regulín".

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