Hacienda embarga a una jubilada con pensión inferior al salario mínimo

José Luis y Soledad no dan crédito a la situación económica en la que se encuentran. "La administración ha cometido una irregularidad muy grande", afirma él.

Según una resolución judicial Hacienda no puede embargar pensiones que sean inferiores al salario mínimo. Es el caso de la pensión de Soledad, sin embargo este mes a su mujer le han embargado 700 euros y ha cobrado tan solo 140 euros.

"El Estado nos está hurtando algo ilegal y eso no puede ser"

Cuenta José Luis que cuando les embargaron desconocían que tenían este derecho. Este golpe económico ha afectado gravemente a su día a día. Señalan que hoy mismo han recibido la factura de la luz por 140 euros. Las compras que hacían antes en el supermercado les salían por 150 euros y ahora por 280, todo ha subido y cada vez es más difícil hacer frente a los gastos.

"No es solo el hecho de lo que nos influye, sino la sorpresa porque parece que no estamos en un estado de derecho. Si el Estado nos está hurtando algo ilegal esto no puede ser", señala.

Pide este pensionista que la ministra solicite información dentro de su ministerio para ver por qué se ha cometido este error y teme que otros jubilados estén sufriendo lo mismo. "Los funcionarios de Hacienda sabían que estaban dictando una resolución arbitraria", mantiene.