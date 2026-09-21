“Tócala otra vez, Moi”: la gran anécdota de Moisés como actor de Casablanca

Quien crea que a estas alturas ya no queda nada por descubrir de Moisés… ¡se confunde! El concursante ha dejado fascinado a Roberto Leal con la anécdota que ha contado porque ha revelado su inesperada faceta como actor. En concreto, ha contado que participó en una representación de Casablanca en el teatro.

La confesión ha sido de lo más casual. Roberto Leal, al dar paso a la Silla Azul, se ha referido a Cristina por su apellido, Alvis, y así ha continuado después con invitados y concursantes. A Moisés le ha preguntado si alguien le llama Laguardia. El riojano ha respondido que alguna vez, aunque nunca en su etapa en el colegio.

En cambio, el concursante ha revelado que hay quien “cariñosamente” le llama Moi. Eso ha derivado en su pequeño secreto: “Hice de pianista en Casablanca una vez y todos me decían: ‘Tócala otra vez, Moi’”. Han sido tantos datos tan jugosos que Roberto ha necesitado procesarlos poco a poco. “Había pitorreo ahí”, ha reconocido nuestro inesperado actor. ¡Descubre en el vídeo todos los detalles!