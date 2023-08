Two Yupa nos da las claves de cómo actúan las autoridades en Tailandia

Daniel Sancho permanece detenido en comisaría tras ser acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Al hijo del actor Rodolfo Sancho se le acusa de asesinato, ocultación de cuerpo y manipulación de este. Él mismo ha confesado su culpabilidad pero asegura que "me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula". La gran cantidad de cámaras de seguridad que hay en el país ha permitido a la policía establecer una línea de tiempo de lo que pudo ocurrir. Daniel Sancho adquirió en una tienda un gran cuchillo, bolsas de plástico y elementos de limpieza. La pruebas de ADN han confirmado que los restos que se encontraron en diferentes bolsas de basura son de Edwin Arrieta.

Two Yupa asegura que la policía ya cuenta con todas las pruebas posibles, aunque deberán a esperar al miércoles para tener el informe forense definitivo que podría arrojar mas luz sobre este caso. Daniel ha abandonado está mañana la comisaria de Koh Phangan, para pasar a disposición del juez en la isla cercana de Koh Samiu. Una de las principales dudas que hay sobre el caso es la posibilidad de que la policía obligase a Daniel Sancho a confesar el asesinato, sobre este tema Two Yupa asegura que la corrupción que existía hace diez años en Tailandia ya no existe y en la cámaras tienen un papel fundamental en este asunto, según la modelo todo se graba y ya es habitual que ante cualquier accidente se revisen todas las imágenes para esclarecer los hechos.

¿Qué podría pasar ahora con Daniel Sancho?

Tailandia posee unas de las legislaciones más duras del mundo en relación a los homicidios. Si Daniel Sancho es condenado pueden imponerle cadena perpetua e incluso la pena de muerte. En el caso de que finalmente fuese condenado a la pena capital, el español podría intentar conmutar esta pena de muerte si decide pedir clemencia al rey Maha Vajiralongkorn. Ya hay precedentes al respecto, Artur Segarra, español condenado en Tailandia en 2016 por el asesinato del empresario David Bernat, envió una carta al monarca y este le concedió la cadena perpetua.