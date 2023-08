El actor Rodolfo Sancho habla por primera vez de "máxima confusión" tras la confesión de su hijo Daniel Sancho

El actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, ha pedido el "máximo respeto" para su hijo, así como para la familia, "en estos momentos delicados y de máxima confusión". Su hijo ha confesado haber asesinado y desmembrado el cuerpo de Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano colombiano.

En un breve comunicado enviado a EFE, tanto el actor como la familia han rogado a los medios de comunicación "que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado" ante los acontecimientos ocurridos en las últimas horas. Asimismo, también han pedido que no se lancen informaciones que puedan interferir "en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso".

Daniel Sancho: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin"

Daniel Sancho se encuentra bajo custodia policial desde este viernes y ha confesado ser el autor del asesinato y desmembramiento de Arrieta. Sin embargo, todavía no se han presentado cargos formales en su contra.

Por otro lado, el cocinero ha reconocido a EFE que es culpable de matar a su amigo, el cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga en Tailandia. El joven ha asegurado que se sentía un rehén. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", ha aseverado.

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", ha apuntado a EFE. Sancho ha señalado que las autoridades tailandesas le estaban tratando bien: "Nadie me ha pegado ni me ha hecho daño".

¿Quién era Edwin Arrieta Arteaga?

Arrieta era un médico cirujano plástico originario de Lorica, en Córdoba. Este médico ejercía su trabajo en Montería, donde operaba en una exitosa clínica.

Los informes sugieren que la víctima, Edwin Arrieta, había llegado a la isla el 31 de julio para pasar unas vacaciones junto a Daniel Sancho Bronchalo. Aparentemente, mantenían una estrecha relación.

Los familiares de la víctima han emitido un comunicado en el que explican que no van a dar declaraciones: "Los familiares del médico Edwin Arrieta Arteaga, asesinado en Tailandia, indicaron que se abstendrán de dar declaraciones, para no entorpecer la investigación".