La sensualidad de María José Campanario en la Danza al cubo: ¡Toda una diva!

María José Campanario ha demostrado arrojo en cada reto que se le ha puesto por delante y el baile no será menos para la mujer de Jesús Janeiro.

Los ensayos han mostrado la peculiaridad del baile a la concursante. El baile tiene que hacerlo mucho más con las manos que con el cuerpo. María José Campanario lo ha pasado mal para coordinar su mano izquierda.

La concursante también ha sufrido por su sentido del ridículo, pero finalmente se ha dejado la piel en la Danza al cubo de El Desafío.