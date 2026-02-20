Antena3
Retos | Programa 7

La sensualidad de María José Campanario en la Danza al cubo: ¡Toda una diva!

La concursante se ha preparado a conciencia una gran coreografía con el cuerpo de baile de El Desafío para intentar escalar posiciones en el ranking general.

Carmen Pardo
María José Campanario ha demostrado arrojo en cada reto que se le ha puesto por delante y el baile no será menos para la mujer de Jesús Janeiro.

María José Campanario: “Me da mucha vergüenza”

Los ensayos han mostrado la peculiaridad del baile a la concursante. El baile tiene que hacerlo mucho más con las manos que con el cuerpo. María José Campanario lo ha pasado mal para coordinar su mano izquierda.

La concursante también ha sufrido por su sentido del ridículo, pero finalmente se ha dejado la piel en la Danza al cubo de El Desafío.

