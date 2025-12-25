Mueren dos menores en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande

Dos menores de 15 y 16 años han muerto en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga). A primera hora de la mañana los vecinos han avisado a emergencias diciendo que había varias personas atrapadas en el interior de una casa de dos plantas situada en la calle San Rafael.

Tal y como ha podido saber Antena 3 Noticias las víctimas son chicos jóvenes, de 15 y 16 años que se encontraban en la planta superior de la vivienda donde habían quedado atrapados sin poder huir del fuego. Por el momento se desconoce la relación o el parentesco que podrían tener entre ellos.

Así hallaron los cuerpos

Los dos menores fallecidos fueron hallados en la planta superior de la vivienda, donde habían quedado atrapados por el incendio y no pudieron salir, según fuentes del operativo. El fuego afectó a las dos plantas del inmueble, que presentaba una gran carga de material inflamable, lo que dificultó las labores de extinción y evacuación.

En el interior de la casa, los bomberos localizaron a los dos adolescentes sin vida. Como consecuencia del incendio, cuyas causas aún no han sido precisadas, la vivienda quedó gravemente dañada y llegó a colapsar el techo, según informó el 112. El Consorcio de Bomberos continúa interviniendo en el lugar.

La virulencia del fuego hizo que colapsara el techo

En el dispositivo han intervenido efectivos de la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y a los Bomberos del Consorcio Provincial, que se desplazaron desde los parques de Coín y Alhaurín de la Torre. El fuego ha afectado a las dos plantas de la casa, con mucha carga de material inflamable, y en su interior se han hallado dos menores fallecidos, según ha indicado el Consorcio de Bomberos.

No constan heridos en el incendio. Las primeras investigaciones apuntan a un inicio de fuego muy virulento que ha colapsado el techo, aunque por el momento no se conocen las causas.

