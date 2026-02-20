Antena3
¡Asombroso! La garra de Eduardo Navarrete entre gritos de dolor en el escapismo con hielo

El diseñado se enfrenta a un desafío en el que va a tener que escapar del agua helada. ¿Será capaz de salir?

Carmen Pardo
Publicado:

Eduardo Navarrete fue el triunfador del sexto programa con los tres dieces del jurado, una valoración que le ha dado alas al concursante para preparar el reto de escapismo al que se enfrenta esta semana.

Eduardo Navarrete: “Aquí hay crudeza”

Durante los ensayos Eduardo Navarrete ha alucinado con lo fría que está el agua de la urna. “No hay necesidad de este calvario”, ha asegurado el diseñador al entrar en el agua.

Con el agua a 2 grados de temperatura, el concursante tiene que encontrar las cuatro llaves buenas entre las quince que tiene en la urna.

Eduardo Navarrete entra a la urna entre gritos por el frío y dispone de cinco minutos como máximo para superar El Desafío. El concursante ha hecho frente a su sufrimiento y ha conseguido escapar de la urna helada antes de finalizar el tiempo. ¡Impresionante!

