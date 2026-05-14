El Gobierno reconoce que hay 600 narcolanchas en el Estrecho y una mayor agresividad de los 'narcos' hacia los agentes

En plena polémica por la situación que viven los agentes de las Fuerzas de Seguridad en el Estrecho de Gibraltar, después de que dos guardias civiles hayan muerto persiguiendo una narcolancha en aguas de Huelva, se ha conocido el informe del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno.

En este texto el Ejecutivo reconoce que hay más de 600 narcolanchas tipo go-fast sospechosas de llevar a cabo operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes. También se reconoce una mayor agresividad de los 'narcos' hacia los agentes.

En este informe se analiza lo ocurrido en 2025. "Los narcotraficantes, en ocasiones, no dudan en embestir vehículos terrestres y embarcaciones cuando perciben riesgo de interceptación o pérdida de la droga evidenciando una mayor agresividad hacia los agentes", apunta el texto.

Seguridad Nacional advierte de una mayor "capacidad ofensiva" y dice que utilizan armas de guerra. "Las zonas del Estrecho de Gibraltar y del arco Canarias-Atlántico presentan una vulnerabilidad creciente para España".

En este informe se habla de que durante el año 2025 "parece haberse reactivado la ruta desde Marruecos" de tráfico de hachís. Esta sustancia una vez llega a tierra resulta "significativa" la cantidad que se transporta oculta en camiones desde Almería, Granada y Cádiz hacia Francia y el resto de Europa.

También se destaca el "sensible" incremento de aprehensiones de combustible en el sur de España para abastecer a las narcolanchas. "La presión ejercida sobre el narcotráfico en el Golfo de Cádiz y la desembocadura del río Guadalquivir ha provocado que las organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita hayan desplazado su zona de influencia a la provincia de Huelva, río Guadiana y zona del Algarve, en Portugal". También indica que las "zonas de alijo" crecen hacia el oeste y el este "detectándose incluso llegadas de embarcaciones al sur de Francia y a Italia".

Marruecos sigue apareciendo en el informe a la hora de explicar cómo se opera. "En la emergente "ruta atlántica del hachís', la droga es cargada frente a las costas atlánticas marroquíes y se traslada en embarcaciones a países africanos más al sur, como Senegal, Guinea Bissau y Guinea Conakry, donde es alijada para su posterior transporte por vía terrestre a través del Sahel hacia Libia, desde donde puede enviarse a Europa o seguir hacia países de Oriente Próximo".

Con la idea de conseguir estirar al máximo los beneficios y poner cuantas más dificultades mejor para rastrear el dinero las organizaciones criminales están haciendo "trueques" entre la cocaína y el hachís. La misma embarcación que lleva África la cocaína transporta el hachís.

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