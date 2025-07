Gonzalo Miró: "No puede ser que el PP venga a dar lecciones de lucha contra la corrupción al PSOE"

Gonzalo Miró ha analizado en Espejo Público los nuevos datos que vamos conociendo sobre la trama de corrupción que salpica al PSOE. Cree que Santos Cerdán irá manejando su estrategia desde la cárcel de Soto del Real según le vayan diciendo los abogados. El objetivo en todo caso, será siempre el de buscar que la pena sea la menor posible, apunta.

Califica de 'extraños' los comportamientos que ha tenido Santos Cerdán en los últimos tiempos. No entiende que entregase el acta de diputado sabiendo que podía entrar en la cárcel a las 48 horas. "Entre entregar el acta y el testimonio que dio ante el juez...", señala.

"Hay que tomar medidas que aún el Gobierno no está tomando"

Cree que "hay que tomar medidas que aún el Gobierno no está tomando" y que "para que esto sea más difícil de llevar a cabo El PP no puede venir a dar lecciones de lucha contra la corrupción". Lo podemos hablar aquí, puede haber otros partidos que hablen de ello, pero esta gente no puede ser", señalaba Miró.

"Este tipo se iba de vacaciones con un narcotraficante"

"Yo puedo pensar: "a ver si vienen ya por fin el PP y Vox a librarnos de la subida del precio de la vivienda y la corrupción del país". "No estoy hablando de que sea Feijóo el que señale a los demás por la corrupción. Este tipo se iba de vacaciones con un narcotraficante", establecía. Un comentario que era puntualizado por Susanna Griso: "Cuando él se iba de vacaciones era contrabandista".

