González Laya sobre Ucrania y la ausencia de Sánchez en Washington: "España está unida con Europa"

Este lunes tuvo lugar una cumbre en la casa Blanca en con Donald Trump y distintos lideres europeos para tratar la actualidad del conflicto en Ucrania. Hoy a acudido a Espejo Público Arantxa González Laya, exministra de Asuntos Exteriores para hablar sobre las claves de esta reunión.

Sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el conflicto asegura que "no puede interpretarse" como un abandono de España. Argumenta que a la reunión solo asistió grupo de países europeos que forman parte del G7 y la presidenta de la Comisión Europea, quienes actúan en nombre de los Estados miembros ausentes.

.La exministra ha asegurado que lo importante es que "la postura es claramente de unidad y España está en esta unidad europea de apoyar una paz muy sencilla, justa y duradera para Ucrania, que permita que siga siendo un país soberano e independiente”"

Sobre el papel de Trump como líder de las negociaciones señala que "tenemos que distinguir el fondo y la forma. La forma a la que el presidente de Estados Unidos es muy adepto es ver quién lidera y quién está sentado en la mesa, y lo que a nosotros y a Ucrania nos interesa son las condiciones de esta paz" La exministra recalca que Europa no puede ceder sin garantías, ya que una paz débil podría animar al agresor a continuar con la violencia.

En cuanto las diferencias con Estados Unidos, González Laya asegura que "si estamos divididos va a ganar Putin", y destaca que la resistencia ucraniana ha fortalecido la unidad europea: "Ucrania se ha resistido y le ha valido una bronca en la Casa Blanca frente a Trump, y por eso los europeos nos hemos resistido para no enfadarnos con Estados Unidos. Porque entendemos que si estamos juntos vamos a ser capaces de tener un frente que disuada a Rusia de seguir por la vía de la violencia".

La exministra insiste en que la cooperación europea y transatlántica es clave para garantizar la estabilidad y la viabilidad de Ucrania como Estado independiente y soberano.

