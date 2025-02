Gonzalo Miró, en Espejo Público: "La línea de la infidelidad está en el embarazo"

Según un estudio, la mayoría de los españoles considera infidelidad tener una conversación subida de tono por mensajes con otra persona. En el plató de Espejo Público Susanna Griso, Miquel Vals e Iñako Díaz- Guerra han coincidido en esa tesis. Mientras que Toni Canto y Gonzalo Miró opinaban que a eso no se le puede considerar una infidelidad.

Para Iñako la infidelidad "no es especialmente grave". "La infidelidad está sobrevaloradísima como problema. Mata más relaciones el aburrimiento que unos cuernos", señala.

Gonzalo Miró le quita hierro a las infidelidades y bromea diciendo que la línea de la infidelidad está en el embarazo. "Si no hay embarazo no puede haber infidelidad, es imposible", sentencia entre risas. Gonzalo cree que lo mejor es no mirar los móviles de nuestra pareja para no encontrarnos con sorpresas desagradables.

"Es muy distinto pasar a la acción que no hacerlo"

En opinión de Toni Cantó es muy distinto pasar a la acción que no pasar hacerlo aunque matiza que no pasar a la acción también tine grados como mirar a alguien o pensar en alguien.

Carla Restoy es influencer católica y tiene una opinión bien distinta de la infidelidad. Cree que el sexo está hecho para el placer y la felicidad y esto tiene que ver con la entrega y el amor tiene que ver con esto, por eso considera que cuando somos infieles "parecemos tontos". Ve normal que nos guste un chico o chipa guapa "porque estamos bien hechos" y no es raro que nos guste la belleza y algo que es atractivo porque estamos hechos para eso.

Sin embargo, sí cree que "seríamos muy tontos si nos dejamos llevar cuando en el fondo somos conscientes de que los que nos hace felices es amar de una forma libre, total y fecunda". "Estamos hechos para ser felices y el amor tiene que ver con esto". Respeta que todo el mundo haga lo que quiera pero advierte que después vienen las crisis de depresión y ansiedad. "Cuando vemos a los abuelitos cogidos de la mano por la calle a todos se nos cae la baba", mantiene.

"No me dejo llevar por el placer fácil porque soy lista y no juego en mi contra"

Preguntada por el hombre que más desea en el mundo responde que es Jesucristo. "Estoy muy viva y me atraen muchos hombres. Lo que mi corazón no quiere es el placer sino el amor y que después me inviten a merendar y una vida que realmente merezca la pena, no me dejo llevar por el placer fácil porque soy lista y no juego en mi contra".

Reconoce que en su adolescencia ha vivido de ese modo y le han engañado. Me di cuenta de que cambié de ver 'Sexo en Nueva York' a preferir otro tipo de estilo de vida, porque me di cuenta de que la sociedad nos engañaba y en especial a las mujeres.

"Nuestro corazón habla de que estamos hechos para amar y ser amados, por eso nos encanta cuando alguien es amable y nos quiere de verdad con nuestra vulnerabilidad, el amor es eso, que no nos engañen", afirma. Para Carla, "a la juventud nos están engañando un montón y me di cuenta de eso era engaño en mi adolescencia". Cree que cuando hay un arrebato pasional prohibido esos pensamientos hay que ordenarlos el corazón, que está hecho para la plenitud y no para algo rápido.

