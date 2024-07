Gonzalo Miró: "Consumo pornografía y no me preocupa en absoluto si me lo limitan a menos de 30 veces al mes"

El acceso al porno de los menores de edad es uno de los problemas que más preocupan a padres y educadores que alertan de que el acceso a estos contenidos para adultos se sitúa en algunos casos a partir de los 8 años. La distorsión que produce la pornografía en la cabeza del niño puede llevarle a desarrollar serios problemas de conducta. Por ese motivo el Gobierno ha anunciado la entrada en vigor de un pasaporte digital en el que el usuario introducirá sus datos para verificar que es mayor de edad y con el que podrá entrar en webs de contenido pornográfico.

Este certificado limitará asimismo el acceso a estos portales a un número de visitas determinadas al mes. El periodista de Espejo Público Ángel Antonio Herrera cuenta que fue consumidor de pornografía en el pasado pero ahora ya no le interesa porque encuentra "una cosa genital" que no le atrae. Señala sin embargo, que si el Gobierno quiere poner un cortapisa puede ser que este contenido pueda volver a interesarle por la clandestinidad.

"En el caso de los niños lo entiendo, pero ahora le van a hacer la faena a los adultos"

Por su parte, la periodista Mariló Montero, cuenta que desde siempre le ha puesto cortafuegos a sus hijos para que no entraran en páginas pornográficas en casa y entiende que sea necesario. Pero cree que con esta medida ahora le van a hacer la faena a los adultos. No ha querido contestar si ella consume o no pornografía porque cree que "es una cosa muy íntima".

Gonzalo Miró, colaborador del programa, sí ha hablado de sus hábitos con el porno. Se reconoce consumidor de este género de adultos pero asegura que no le preocupa en absoluto que se limite su consumo porque no no tiene un nivel tan alto de ver pornografía. "No me preocupa", concluye.

"Estas medidas no debería de asumirlas el Gobierno"

La nueva medida que ha planeado el Gobierno será una especie de pasaporte que tendrá que renovarse periódicamente. Todo se hará con un código QR que entrará en vigor después de este mismo verano. Con 16 años no se podrá ver porno en España pero sí contraer matrimonio, abortar, trabajar o portar armas.

Mercé Palau, empresaria del porno, considera que no está de acuerdo con que estas medias las asuma el Gobierno y cree que quien lo tendría que regular son los padres. "Hay muchas redes sociales en las que ya se puede controlar a tu hijo. El Gobierno se queda dinero de estas páginas", afirma.

"El planteamiento del Gobierno es un poco extraño"

Jorge Bardón, experto en ciberseguridad indica que este tipo de medidas ya existen en otros ámbitos. Cree que el planteamiento del Gobierno es un poco extraño por el hecho de establecer un límite incluso numérico de accesos permitidos. "Algo tan tecnológico han querido politizarlo y lo que están haciendo es una limitación geográfica a España cuando internet es global", mantiene.

Cree Bardón que la responsabilidad recae en los navegadores y no tienen ningún sentido que ellos sean los responsables. "Esto tiene que ser una solución que sea mucho más fácil, que no se compliquen la vida y apliquen lo que ya está funcionando. Todo esto pasa por certificados electrónicos, hasta octubre de 2027 no va a ser obligatorio en Europa. Nos están obligando a descargarnos nuevas soluciones cuando igual no tenemos la obligación de hacerlo", afirmaba.

Señala el inspector de Policía Serafín Giraldo que no hay un control real porque hay una web subterránea donde se van a poder seguir viendo estos contenido. Además, establece que esta medida afecta a la intimida de las personas porque cunado entras en un DNI electrónico queda grabada esa entrada. "Lo más preocupantes es la pornografía infantil y en esta medida no se habla de ello", añade.