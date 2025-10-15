Gonzalo Bans explica las posibilidades de Pedro Sánchez en la comisión del Senado sobre el caso Koldo: "Podría considerarse delito de desobediencia"

Este jueves 16 de octubre se reúne la mesa del Senado para decidir los tiempos de la comisión de investigación del Senado, en la que se buscan respuestas sobre el caso Koldo. A petición del Partido Popular, el presidente Pedro Sánchez debe acudir a comparecer a la misma. Lo anunció el mismo Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. Dada la obligación de notificar al citado, mínimo con dos semanas de antelación, probablemente la imagen de Sánchez en la comisión se producirá el próximo día 30 de octubre.

Casi con toda probabilidad esta citación romperá una tendencia que se alarga y a 19 meses. Y es que el periodista Gonzalo Bans ponía de manifiesto que Pedro Sánchez lleva todo ese tiempo"sin pisar el Senado para una Sesión de Control".

¿Obligación de ir y de hablar?

Sí y no. Gonzalo explicaba que Pedro Sánchez tiene la obligación legal de acudir a la vista de la cámara alta, sin embargo no tiene porqué responder a las preguntas de los senadores.

Subrayaba el periodista que si Pedro Sánchez opta por retar a la citación pedida por los populares y no acude al Senado, el presidente podría ser acusado de un delito de desobediencia.

Otra escena posible en la comisión es un Pedro Sánchez en silencio, impertérrito e impasible ante las preguntas de los senadores que le pregunten: "No está obligado a declarar".

