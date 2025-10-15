Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Gabriel revela su siniestro plan para destruir Perfumerías De la Reina
El abogado prepara una peligrosa venganza contra su familia manipulando la caldera de la fábrica. María, horrorizada, intenta frenarlo antes de que sea demasiado tarde.
Gabriel ha mostrado su lado más oscuro al confesarle a María su plan para arruinar a los De la Reina en Sueños de libertad. Su idea es provocar la explosión de la caldera de la fábrica, causando un enorme destrozo y forzando el cierre temporal de la producción.
El abogado justifica su venganza asegurando que el supuesto “accidente” ocurrirá de noche y que solo habrá daños materiales. Sin embargo, María teme que alguien salga herido y que el plan de Gabriel acabe descontrolándose por completo.