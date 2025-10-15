Gabriel revela su siniestro plan para destruir Perfumerías De la Reina

Gabriel ha mostrado su lado más oscuro al confesarle a María su plan para arruinar a los De la Reina en Sueños de libertad. Su idea es provocar la explosión de la caldera de la fábrica, causando un enorme destrozo y forzando el cierre temporal de la producción.

El abogado justifica su venganza asegurando que el supuesto “accidente” ocurrirá de noche y que solo habrá daños materiales. Sin embargo, María teme que alguien salga herido y que el plan de Gabriel acabe descontrolándose por completo.