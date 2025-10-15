Las emotivas sorpresas familiares que emocionaron a los talents antes de su Audición en La Voz

Los talents de la cuarta gala de La Voz recibieron un impulso inesperado antes de enfrentarse a una de las noches más decisivas de las Audiciones a ciegas. Sus familias y amigos les enviaron mensajes llenos de amor, humor y apoyo, recordándoles la razón por la que perseguían su sueño.

Entre nervios y sonrisas, las palabras de sus seres queridos se convirtieron en el motor que necesitaban para salir al escenario con confianza. Las lágrimas, las risas y la emoción marcaron un inicio inolvidable de gala.