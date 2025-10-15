Míriam Nogueras mantiene que Junts no apoyará la subida de cuota de los autónomos: "Supone ahogarles y poner en riesgo a los trabajadores de Cataluña"

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, califica la instrucción del 'caso Ábalos' como "la trayectoria de la política del reino de España". "Siempre hay alguna excusa aquí para hablar de otras cosas que no sean las que preocupan realmente a la gente", afirma.

Sobre una posible negociación de presupuestos con el Gobierno, mantiene que no se ha hablado en ningún momento de presupuestos ni se ha puesto encima de la mesa ninguna propuesta. "Cualquier persona en Cataluña que no ha cobrado el presupuesto anterior no votaría un presupuesto nuevo", defiende.

"A Madrid siempre ha llegado mucho más de lo que estaba presupuestado"

Asegura además que venimos de muchos años en los que "en Cataluña no han llegado ni a la mitad de lo que tenía que llegar". "Cuando en Cataluña estaban presupuestados 100 han llegado 35 o 42 pero en Madrid estaban presupuestados 100 y han llegado a llegar 220, siempre mucho más de lo que estaba presupuestado".

Defiende que Junts no apoyará en ningún caso la subida de la cuota a los autónomos y mantiene que fueron los primeros en decir que si esta medida se aprobaba en los términos que habían visto en los medios no iban a dar ningún voto a favor "para seguir ahogando a la clase media y trabajadora de Cataluña".

Su pregunta es muy clara, en el momento en que se aplique esta medida... ¿en qué va a beneficiar a los autónomos? Se pregunta si van a poder coger bajas, tener deducciones fiscales, tener un acompañamiento que ahora no tienen... "No podemos apoyar una medida así", sentencia. Sostiene que no van a dar sus votos a la medida y cree que le necesitan para ponerla en marcha. "Es ahogar a los autónomos y poner en riesgo a los trabajadores de Cataluña", añade.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer