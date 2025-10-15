Publicidad
El Hormiguero
Susanna Griso conmueve en El Hormiguero al hablar del amor maduro: “A los 50 se ama con más calma”
La presentadora de Espejo Público habló con Pablo Motos sobre su boda con Luis Enríquez, recordando la romántica pedida de mano y reflexionando sobre cómo cambia el amor con los años.
Susanna Griso acudió a El Hormiguero para compartir un momento muy especial. La periodista recordó cómo su pareja, Luis Enríquez, le pidió matrimonio de una forma inesperada: a las cinco de la mañana, mientras desayunaban, encontró el anillo escondido en una taza de café.
Durante la entrevista, Griso explicó con emoción cómo es enamorarse a los 50: “El amor es distinto, más tranquilo, más consciente”. También citó su película favorita, Cuando Harry encontró a Sally, para describir la plenitud que vive en esta nueva etapa.