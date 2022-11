Gonzalez Pons: "He metido en el Congreso a un vampiro, esta vez de verdad"

Esteban Gónzalez Pons, vicesecretario del PP, ha hecho uso de su experiencia política para escribir su nueva novela, en la que mete ni más ni menos que a un vampiro en el Congreso de los Diputados. En 'El escaño de Satanás' el del PP desarrolla un relato gótico de terror político con guiños a al actualidad.

Explica González Pons que ha partido de una historia real. Cuando se construyó el Congreso no se quitaron los cimientos ni las tumbas del convento del Espíritu Santo. Cada vez que hay obras y hay que excavar debajo aparecen enterramientos y criptas. "La política española ocurre bajo un cementerio y esa metáfora extraordinaria es real. Nuestros políticos discuten sobre un cementerio", mantiene.

El vicesecretario ha buscado a una persona enterrada bajo el hemiciclo a la que ha convertido en un vampiro. "He metido en el Congreso a un vampiro, esta vez de verdad". "La novela contiene una metáfora según la cual los monstruos en la política española no surgen de los extremos, sino del pozo que se abre en el centro político cuando rompemos todos los puentes. Lo que ha matado a la política española durante siglos es que nos hayan faltado centristas. De esa grieta salen los muertos que están debajo del Congreso. De ahí salen los vampiros y 'El escaño de Satanás' es un esperpento de la política que he conocido a lo largo de mi vida".

Apunta además que él mismo vivió un momento histórico que destapó los enterramientos. "Yo he estado en el hemiciclo en el año 2009 cuando se descubrieron los enterramientos debajo del Congreso y también en 2012 cuando se hundió la tribuna de prensa y en los espacios entre el suelo y la planta superior aparecieron perros y gatos momificados. He cogido esos dos sucesos para construir una novela de política ficción".