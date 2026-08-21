"El Gobierno es una mafia y colabora con el tráfico de seres humanos": Jorge Buxadé (Vox) reclama la "deportación" de todos los migrantes

22 días después, el debate sobre la crisis migratoria y la crispación política al respecto se mantiene. Vox y sus miembros son especialmente críticos con el Gobierno desde el inicio. De hecho, el eurodiputado del partido, Jorge Buxadé, considera que la situación de las últimas horas –en las que ha habido un desalojo de la playa del Trampolín, donde había hacinados miles de migrantes en Ceuta, la vuelta de algunos y otro desalojo de la misma playa– se traduce en "la evidente y exclusiva responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez", al que define como "el peor Gobierno de la historia" porque asegura que "va a intentar sacar de esto que ha provocado un rédito político".

Sobre el jefe del Ejecutivo, mantiene su postura y considera que conocía previamente que la entrada masiva iba a producirse y "no hizo nada". Tres semanas después de aquel hecho, se ha procedido al desalojo de los migrantes hacinados en la playa del Trampolín desde el 30 de julio. Estos han sido trasladados a los campamentos instalados en Ceuta por el Gobierno central. Una acción que, para Buxadé, se hace "de cara a la galería".

"El Gobierno ha convertido Ceuta en un campo de batalla"

"Es gravísimo que a día de hoy no sepamos el número exacto de migrantes que han entrado en Ceuta y no tengamos una identificación". Agravando lo dicho, el eurodiputado de Vox asegura que hay denuncias de la Policía sobre "la presencia de células yihadistas y de personas que están violando de forma sistemática a menores". Buxadé sintetiza esta percepción en que "el Gobierno ha convertido Ceuta en un campo de batalla con graves riesgos para la seguridad, para el orden y para la salud pública".

"Con la ley en la mano se tiene que deportar a todos"

El discurso de Vox se mantiene en la devolución de migrantes. Ante esto, Lorena García pone sobre la mesa lo ocurrido en la pasada crisis migratoria de 2021, cuando la vicepresidenta del Gobierno ceutí (PP), junto a la delegada del Gobierno (PSOE), autorizaron la devolución de 55 menores a Marruecos. Una decisión que llegó al Tribunal Supremo y por la que fueron condenadas. Por ello, la presentadora pregunta al eurodiputado quién sería responsable en este caso de la devolución de menores. Buxadé es escueto en su respuesta: "El Gobierno tiene que ser".

Sin embargo, desmiente las informaciones que le planteaba Lorena García, ya que, aunque esta señala que en aquel momento se cumplió con la ley, él lo niega. "Con la ley en la mano se tiene que deportar a todos y cada uno de ellos porque sabemos que han sido utilizados", continúa reclamando el eurodiputado.

"El Reino de Marruecos ha dicho que quiere recibirlos a todos"

Buxadé asegura que en el Parlamento Europeo se han aprobado normas para la utilización de mecanismos legales para proceder a la deportación y que, por tanto, cree que la responsabilidad es del Gobierno, "que no dota de medios ni dotó antes de la invasión", pese a que se reitera en que conoce dicha normativa. "No hay que olvidar que el Reino de Marruecos ha dicho que quiere recibirlos a todos", explicaba tras reconocer que son "muy duros" con Marruecos en su partido para que se comporte como "un buen vecino".

"Es una mafia que miente por sistema", así define el eurodiputado de Vox al Partido Socialista tras escuchar sus contradicciones ante la devolución de los migrantes. "No nos podemos creer nada, es el Gobierno de la desinformación, del bulo, del engaño, de la propaganda y de la frontera abierta y liberada para los inmigrantes ilegales", objeta Buxadé, expresando su preocupación por los derechos de los ciudadanos de Ceuta.

"Las ONG están interesadas en que todos los que han entrado ilegalmente se queden en territorio nacional"

Para el eurodiputado, "la mentira" del Gobierno socialista es tratar la devolución como una "deportación colectiva". Explica que se trata de un procedimiento con expedientes individualizados e insiste en la idea de que "Marruecos está dispuesto a recibirlos a todos y que es un país seguro declarado por la UE", ya que pone en valor la cantidad de centros vinculados a la Protección de Menores en el país.

"El Gobierno es una mafia que miente por sistema"

Desde plató se le hace mención a los migrantes subsaharianos que hay en la ciudad autónoma. Sobre estos, Buxadé considera que "el asilado no tiene derecho a entrar en el país que le dé la gana" y plantea la pregunta de "¿por qué no piden asilo en Marruecos?". Él mismo responde a su propia pregunta: "Porque el Gobierno coopera y colabora en un negocio corrupto e inhumano como es el tráfico de seres humanos".

En este marco, carga contra las ONG, de las que asegura que están interesadas en que se queden en territorio nacional los migrantes por la "dependencia de su financiación". Algunos colaboradores han rechazado este planteamiento y Lorena García ha calificado de "graves" las acusaciones de Buxadé.

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