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Philippe Roger, en lucha por el imperio de Olivia Valère: "Han perdido en un año más de medio millón de euros"

Philippe Roger, de nuevo en conflicto por intereses económicos. El viudo de Olivia Valère sigue pensando que se han aprovechado de su estado de vulnerabilidad para arrebatarle el conocido restaurante de Marbella.

Philippe

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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El viudo de Olivia Valère, Philippe Roger, entra en una nueva guerra por recuperar el imperio que durante muchos años su viuda llevó a lo más alto. Nos ha concedido una entrevista en exclusiva en la que reconoce que la arrendataria del restaurante fue a verle durante el ictus que sufrió y le dijo: "Tú no eres capaz de manejar estas cosas" y "Fírmame por favor este acuerdo" asegurando que le dejó muy claro: "Me quedo con todo, yo soy la nueva Olivia Valère".

Según Philippe, la nueva dirección y todos los cambios que ha tomado en el restaurante habría provocado pérdidas económicas considerables: "En un año han perdido más de un millón y medio" de euros y "han arruinado el restaurante". Ana Obregón ha querido explicar que las cosas no sucedieron así y que "Es verdad que ha cambiado todo" pero, porque "No es la época de Olivia, han pasado 20 años".

Nuestra reportera Lourdes Pineda se ha puesto en contacto con Paola, exsecretaria de Philippe y encargada de la dirección actual del restaurante y ha sido muy clara: "Yo no me voy a defender de que un tío esté loco" justificando que "Este señor ha firmado un alquiler en toda regla" y que además: "Todo se ha hecho con anterioridad a las fechas que dice" respecto al ictus.

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