Susana Ascaso, médica de urgencias en Ceuta, sobre la situación del personal sanitario: "Esto es insostenible, que lo sepa toda España"

La situación sanitaria en Ceuta continúa marcada por la presión asistencial derivada de la llegada masiva de migrantes y de los incidentes registrados en las calles. Así lo ha relatado Susana Ascaso, médica de urgencias que se encuentra de guardia en la ciudad autónoma, quien ha descrito una noche "alucinantemente intensa" y ha denunciado la falta de personal en los servicios de urgencias.

Según Ascaso, sus compañeros le trasladaron al comenzar su turno que la madrugada había estado marcada por una elevada afluencia de pacientes y numerosas reyertas. "Ha sido bastante intensa, están muy cansados", ha explicado la facultativa. "A la ministra de Sanidad no le gusta hablar de 'colapso', así que hablaremos de 'sobreesfuerzo laboral impresionante'", ha señalado Ascaso, que ha denunciado que el servicio cuenta con "muy pocos médicos" para atender a una población que prácticamente duplica la habitual.

La presión asistencial se ve agravada, según su relato, por la proximidad de un asentamiento de migrantes al hospital. "Muchos migrantes viven en la calle, no están recogidos en los campamentos y durante todo el día, toda la tarde y toda la noche, se acercan al hospital", ha explicado.

La facultativa ha relatado que los sanitarios atienden a personas heridas en enfrentamientos, algunas de ellas con lesiones provocadas por armas de fuego o golpes, pero también a pacientes que acuden por otros problemas de salud. "Ellos saben perfectamente que nuestra sanidad es pública y gratuita. Entonces, no tienen inconvenientes en acercarse en cualquier momento para cualquier pregunta o atención", ha afirmado.

Un muerto y varias enfermedades infecciosas

Durante la entrevista, Ascaso también se ha referido al fallecimiento de un menor migrante con diabetes, ocurrido en la zona del Tarajal. La médica ha explicado que los menores diabéticos que llegaron durante las primeras semanas no siempre disponían de sus medicamentos, aunque estos posteriormente fueron proporcionados por los servicios sanitarios.

"Es algo inaudito que un niño, pues con tan pequeñito se muera por consecuencia de su enfermedad de base", ha lamentado. La facultativa ha señalado que será el forense quien determine las causas exactas del fallecimiento mediante la correspondiente autopsia. Ascaso también ha alertado sobre la detección de diferentes enfermedades entre los pacientes atendidos en Ceuta, entre ellas tuberculosis, sarna y varicela. En este último caso, ha explicado que un paciente ingresado por la enfermedad abandonó voluntariamente el hospital.

"Un hospital no es una cárcel. Aquí no se puede retener a nadie en contra de su voluntad, a no ser que sea por una orden judicial", ha señalado. La médica también ha relatado que se han producido episodios de disentería y gastroenteritis y que algunos pacientes abandonaron igualmente el hospital durante su ingreso.

Ascaso ha advertido además de los riesgos que puede presentar la varicela en adultos. Aunque habitualmente se trata de una enfermedad vírica que cursa con fiebre y erupciones cutáneas, en personas mayores puede provocar complicaciones graves, entre ellas neumonía.

"No está mejorando absolutamente nada"

La médica no ve una solución a corto plazo para la situación que atraviesa Ceuta. "Nadie nos dice cuál es el final. Mejorar no está mejorando absolutamente nada y en nuestra situación, en nuestro caso en el hospital, pues menos todavía", ha asegurado. El hospital se encuentra, según ha explicado, a apenas unos 100 metros del asentamiento de migrantes, una proximidad que incrementa la presión sobre los servicios sanitarios.

Ascaso ha reconocido que las autoridades les han comunicado que tratarán de incorporar nuevos médicos, aunque considera que existen importantes dificultades para atraer profesionales a la ciudad autónoma.

La facultativa ha recordado que los sanitarios de Ceuta llevan tiempo reclamando que la ciudad sea considerada como zona de difícil cobertura sanitaria para facilitar la llegada de nuevos profesionales. "Eso se ha rechazado y entonces pues están viendo ahora, con que nos han dicho que sí que van a traer más médicos, están viendo cuál es la dificultad tan sumamente importante para traer a Ceuta médicos", ha explicado.

Entre los problemas que dificultan esa contratación, ha señalado las condiciones económicas y el elevado coste de la vivienda. "Si los médicos de Ceuta en la guardia cobramos menos que en el resto de la península y luego la habitabilidad es muy cara, pues no viene nadie", ha afirmado.

La situación se vuelve todavía más complicada este viernes para el servicio de urgencias en el que trabaja Ascaso. La médica ha denunciado que afronta su jornada con dos facultativos menos de los necesarios. "En el día de hoy que entro de guardia nos faltan dos médicos para trabajar", ha advertido antes de cerrar la entrevista con un mensaje contundente: "Hoy sí que estoy enfadada, lo siento mucho y que lo sepa toda España que esto es insostenible".