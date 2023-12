Gema López responde a las críticas de Fran Rivera sobre su hermano Julián Contreras: "Julián pagó los tratamientos de Carmina Ordoñez siendo menor de edad"

Si en otros tiempos Fran Rivera presumía de la buena relación que mantenía con todos sus hermanos, ahora el extorero ha concedido una entrevista en la que reconoce que no existe buena relación con Kiko Rivera ni con Julián Contreras. En esta entrevista asegura que la causa puede ser que tienen educaciones e ideas distintas.

De Julián cuenta que le pidió dinero, este le dijo que no podía prestárselo y le "despellejó" en televisión. De su madre, Carmina Ordoñez, cuenta además que murió por una adicción a los somníferos que empezó cuando murió su abuela.

Laura Fa, periodista y colaboradora de Espejo Público, mantiene que el que más se alejó de su madre el tiempo en el que estuvo enferma fue él. "Intentó ayudar a su madre apartándose de ella para que reaccionara", mantiene. El perjudicado, señala Gema López, fue Julián Contreras que se quedó solo mucho tiempo con su madre en la situación en la que estaba.

"Julián era menor de edad cuando pagó los tratamientos de desintoxicación de su madre"

Prosigue López explicando que Carmina entró en uno de los mejores centros de desintoxicación de España pero no se curó y quien se hizo cargo de los gastos fue su hijo pequeño Julián Contreras. "Era menor de edad y usa parte de la herencia de su abuelo que había fallecido y la primera parte se paga con la herencia y la segunda con lo que ganó tras dar una entrevista en otra cadena".

Señala Gema López que Julián considera que se quedó muy solo ante la enfermedad de su madre y que la ayuda en aquella etapa no solo era cuestión de dinero. No entiende que su hermano hable ahora del tema de las drogas cuando no habló con un médico y no se interesó realmente, sostiene la periodista. "Debería estar más informado de lo que le ocurrió a su madre para poder ayudar ahora mismo de ese problema", destaca.

Cuenta además Gema López que durante muchos años una agencia 'amiga' de Fran machacaba a Julián Contreras cada vez que salía alguna información relacionada con el joven.