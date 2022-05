Fran Rivera rompe la relación con su hermano Kiko: "Vivir con ese rencor no es bueno"

Fran Rivera ha hablado en Espejo Público de la relación que atraviesa actualmente con su hermano Kiko Rivera, con quien ha decidido poner un punto y a parte y de cómo vive el conflicto que comenzó con la muerte de su padre y la negativa de Isabel Pantoja de permitir que él y su hermano Cayetano tuvieran acceso a sus pertenencias.

Confiesa que vivir con tanto dolor "te genera rencor y eso no es bueno". "Tener esa herida abierta y que constantemente se abra no es bueno para mí ni los que me rodean", apunta.

Reconoce que ha intentado mantener una buena relación con Kiko pero cree que no se puede intentar forzar y crear unos vínculos cuando hay elementos en contra que lo dificultan. Sobre el hecho de que su hermano Cayetano y Kiko sí mantengan la relación señala: "Ellos habrán conseguido crear un vínculo que Kiko y yo por lo que sea no lo hemos hecho. Entiendo la película feliz de que dos hermanos estén juntos", señalaba.

"La madre de mi hermano Kiko impidió que dos niños de 10 y 7 años tuvieran recuerdos de su padre"

Cuando su madre entro en prisión Cayetano y él se vieron con Kiko con la esperanza de recuperar pertenencias de su padre pero Kiko se lo negó ya que era una decisión de su madre. Es consciente de que la postura de Kiko es muy complicada porque ellos son sus hermanos pero Isabel Pantoja es su madre y también tira de él. "Depende de dónde tire va a tener problemas con unos o con otros".

Fran Rivera ha llorado mucho por este tema y cree que todo lo malo que le ocurra a Isabel Pantoja se lo ha merecido. "Hizo mucho daño a dos niños de 10 y 7 años", recuerda. Han pasado 37 años y sigue teniendo vivo ese dolor. "Si en el cielo se encuentra a mi padre y tienen una conversación no me gustaría estar en su pellejo aunque sí me gustaría verla por un agujerito o que me la cuenten después".

"Cayetano y Kiko han conseguido crear un vínculo que Kiko y yo por lo que sea no lo hemos hecho"

Asegura que Isabel Pantoja no cumplió los deseos de su marido e impidió que dos niños tuvieran recuerdos de su padre. Marina Castaño se ha sentido reflejada en el relato de Fran: "Tengo ese mismo recuerdo hacia personas que me hicieron daño y me despojaron de muchísimas cosas", señalaba refiriéndose al hijo de Camilo José Cela.

Personalmente Fran Rivera asegura que necesita cortar con este tema y hacer un punto y aparte, teniendo en cuenta además que la vía judicial está agotada. "Ahora tengo un trabajo personal porque vivir con ese rencor no es bueno", apunta. La periodista Susanna Griso le recomendaba pedir ayuda profesional para dejar atrás los sentimientos de dolor y rencor a los que se refería.