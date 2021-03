Fran Rivera comenta el meme de la vacuna del coronavirus que protagoniza: "Me lo mandó Kiko"

La familia Rivera vuelve a ser objeto de memes en redes sociales. En este caso, se trata de una fotografía de los 3 hermanos- Kiko, Fran y Cayetano- siendo comparados con las distintas vacunas del coronavirus e ironizando sobre su 'calidad'. Fran Rivera ha bromeado en Espejo Público sobre la imagen, asegurando que fue su propio hermano quien se la mandó.

En la fotografía se puede ver a cada uno de los Rivera abrazados entre sí. Los usuarios vieron en la imagen una oportunidad para lanzar algo de humor ante la situación actual que estamos viviendo, y así lo hicieron.

Sobre la silueta de Cayetano se puede ver un rótulo que le compara con Pfizer, mientras que a su hermano Francisco le asignan Moderna. Kiko, en cambio, podría decirse que se lleva la peor parte al estar asociado con la polémica AstraZeneca, suspendida temporalmente en varios países, incluido España, por sus posibles efectos secundarios.

"Me lo mandó Kiko. De hecho, cada vez que sale un chiste nuestro, me llama y me lo cuenta él", explica Fran entre risas, al tiempo que confiesa que "la verdad es que tiene gracia".

Por último, no duda en alabar a su hermano Kiko, insistiendo en el humor propio tiene. "Una persona que es capaz de reírse de sí misma significa que es buena gente", concluye.

Si quieres volver a ver la reacción de Fran Rivera en Espejo Público al ver el meme sobre sus hermanos y la relación de cada uno con las vacunas del coronavirus, lo puedes hacer a través de ATRESPLAYER.