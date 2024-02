Gema López, sobre la relación de Jesulín de Ubrique con la hija en común con Belén Esteban: "No sabe dónde estudia ni dónde se aloja"

Jesulín de Ubrique cumple 50 años. El torero lo ha celebrado por todo lo alto en una fiesta con su familia y amigos y además ha concedido una entrevista exclusiva a una conocida revista. Señala la periodista Gema López que haciendo un repaso por sus últimas entrevistas uno puede darse cuenta de que el diestro de repite. "En los últimos 20 años lleva contando lo mismo", apunta.

Destaca que en su discurso hay 3 afirmaciones: "Me considero un buen padre, marido y amigo", "estoy muy contento de estar al lado de una mujer estupenda" y "he tenido mucha suerte porque muchas parejas que parecían indestructibles han salido como el rosario de la aurora y nosotros seguimos para adelante".

Asegura López que Jesulín sigue igual en sus declaraciones y lo que cambia "es el look y el Photoshop". "Antes salía con María José y ahora ya no. Yo creo que los abogados le recomendaron que no acaparase la atención mediática. Me parece poco interesante porque es más de lo mismo", destacaba.

"Echo de menos que habla del tema de su hija"

Por su parte, la periodista Pilar Vidal echa de menos "que no trate el tema de los hijos". "Hay una hija a la que no ve para nada y no ha estado en los momentos más importantes. Se murió su padre sin que se hablase, le puso los cuernos a la madre, casi le arruina a él ahora dice que es un fenómeno", señala Vidal. "Me sorprende que hable de tanta valentía delante del toro pero que no tenga valentía para hablar de esos temas ya que estás cobrando", añade. Señala además que en la graduación de su hija "vimos a su madre supercontenta" y que "él se ha perdido mucho". "Cuando leí la entrevista pensé te pierdes una hija estupenda".

Mantiene además Gema López que Jesulín no sabe dónde está estudiando su hija ni tampoco dónde se está alojando.