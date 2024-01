Críticas a Jesulín de Ubrique por su alegato sobre la paternidad en su cumpleaños: "Lo único que ha hecho con su hija es ignorarla"

Jesulín de Ubrique ha celebrado su 50 cumpleaños en una fiesta en la que ha estado acompañado por sus familiares y amigos. Luciendo ante la prensa el reloj que le ha regalado su mujer, María José Campanario, el extorero aseguraba sentirse en uno de sus mejores momentos. Jesulín se ha mostrado muy emocionado de haber cumplido medio siglo y contaba que su único anhelo era la salud.

Jesulín ha tenido su último hijo en 2022. Una paternidad que le ha pillado a edad avanzada pero que asegura le ha sentado muy bien. "La paternidad siempre me ha sentado de puta madre", bromeaba. Sin embargo, aseguraba que en el futuro no entra en sus planes seguir aumentando la familia.

Comentaba la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, que cree que esta pareja se ha relajado a partir de que Belén Esteban dejó de estar en la televisión. Sin embargo tanco Gema López como Laura Fa, excompañeras de Belén Esteban, señalaban que Belén nunca criticaba al padre de su hija en los últimos años: "Se mordía la lengua porque se lo pidió su hija", mantenía Gema López.

"Ni Belén Esteban contestaba antes a Jesulín de Ubrique ni contesta ahora"

Laura Fa va más allá y afirma que Jesulín ha despreciado a la prensa en los últimos años y solo le interesaba hablar con la revista Hola porque era la única que le pagaba. "Ni Belén contestaba antes ni contestaba ahora", añadía. Criticaba además las declaraciones de Jesulín sobre lo bien que le sienta la paternidad teniendo en cuenta que, según Fa, no se habla con su hija y no ha querido saber nada de ella pese a que aseguró que cuando fuera mayor de edad lo haría. "Lo único que has hecho con tu hija es ignorarla hasta la saciedad", asegura.