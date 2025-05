Gema López arremete contra Melody tras su paso por Eurovisión: "No digas que todo es dinero cuando tú estás negociando caché para entrevistas"

La esperada rueda de prensa de Melody tras su paso por Eurovisión ha sembrado la polémica en torno a los resultados del festival y los resultados obtenidos por la artista. La palabra que más repitió la cantante durante la entrevista con los medios fue la de 'artista'.

Señala el presentador de Espejo Público Miquel Vals que Melody aprovechó para cebar su entrevista con pullas para después hacer hacer entrevistas en programas Estos dardos serán contestados previo pago de un programa de televisión con un caché de unos 15.000 euros.

"Nos consta que personas muy cercanas de su entorno se habrían dedicado a filtrar el contrato que tenía con todas las cláusulas para que otros canales de televisión arremetieran contra la organización de Eurovisión y TVE" "Llegaron a verbalizar que la culpa del puesto en el que quedó Melody la tenía el presidente del Gobierno con el que se reunió ella por primera vez", señala.

"No digas que todo es dinero cuando tú estás negociado un caché para una entrevista"

A Gema López le parece que la cantante está en su derecho de poner en marcha esta estrategia pero "no digas en la rueda de prensa que todo es dinero cuando tú estás negociando". "Que filtres a terceros información en contra de TVE porque no tengas las narices de contarlo es muy feo", apunta. La periodista critica además que Melody sea la única artista que deja tirada a la prensa en el lugar al que se ha desplazado, se coge un avión, no vuelve con la delegación y se va a su casa. "Lo mínimo que tenía que hacer era atender a la prensa de España".

La 'mamarazzi' Lorena García señala que ya el pasado mes de marzo el disgusto y enfado de Melody era público con la organización y TVE. "Ella pide fuego en el escenario y no puede ser, quería una puesta en escena más potente, solo le pusieron 2 bailarines de los que eligió pero se llevo a los maquilladores que ella quería", destaca.

