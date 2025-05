Rueda de prensa de Melody tras Eurovisión, streaming en directo

En la 69 edición del Festival de Eurovisión, Austria se coronó como gran vencedora. Una gran final que este año ha tenido lugar en el estadio St. Jakobshalle de Basilea (Suiza). La representante de España era Melody con su tema 'Esa diva'. La andaluza lo dio todo en el escenario con su coreografía, su interpretación y voz. A pesar de todo, la audiencia (televoto) tan solo le dio 10 puntos. España quedó en el puesto número 24.

Ahora, Melody, se sienta frente a los medios de comunicación nacionales e internacionales para hablar de Eurovisión. "Muy buenas, familia. Ya estoy en el hotel y voy a comer algo, que llevo muchas, muchas horas despierta. Desde las siete de la mañana llevo despierta arreglándome y maquillándome. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado. A toda España, que se ha volcado conmigo 100% y me han mandado no sé cuántos vídeos de estadios de todas partes del país llenos para ver la actuación. Y por toda Latinoamérica. Ha sido un show y yo creo que esto no se olvidará jamás", dijo en redes sociales tras su actuación.

Después cancelar sus compromisos públicos a la vuelta de Basilea y descansar una semana con su familia, es la primera vez que la andaluza comparece públicamente para comentar su paso por Eurovisión. Sigue en streaming en directo su rueda de prensa.

