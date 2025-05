Gan Pampols habla sobre Óscar Puente: "No tengo ninguna interlocución formal con el Gobierno"

Un mes. Ese es el tiempo que lleva José Gan Pampols, vicepresidente de la Generalitat Valenciana para la recuperación, sin ver al comisionado del Gobierno para la reconstrucción. "No conozco el motivo exacto de esto, pero entiendo que sigue una línea determinada", ha comentado Pampols en Espejo Público, afirmando que los contactos con el representante del Gobierno han ido a menos en las últimas semanas. "La calidad y la intensidad de la coordinación que deberían tener nuestras relaciones no existen", ha confesado el vicepresidente. Estas afirmaciones de Pampols son la respuesta al vídeo publicado por el Ministerio de Transportes sobre las labores de reconstrucción de la Dana, cuyo lema es "Reaccionar, actuar e informar".

La mínima comunicación entre ambas administraciones, según Pampols, esta afectando a la población. Pese a que el Gobierno ya ha puesto sobre la mesa 17.020 millones de euros, para Pampols, la gestión de este presupuesto está a siendo muy complicada. "Todo el proceso de contratación, creación de las memorias, proyectos y adjudicación se va a dilatar en el tiempo", opina. Con respecto a los servicios básicos, se han recuperado todos, desde educación, sanidad a cultura, aunque no con la misma calidad que la que había el 29 de octubre, lamenta el vicepresidente de la Generalitat. La falta de coordinación hace que la población "este hastiada, porque no entiende como no existe una unidad de esfuerzo reflejada en una organización permanente".

El vicepresidente de la Generalitat Valenciana para la recuperación ha reclamado que se cree un organismo donde todas las partes afectadas estén representadas: administración central, autonómica y las locales. "Ese organismo daría muchísima flexibilidad, permitiría que la efectividad fuera máxima y evitaría malentendidos"

Pampols defiende que la Comunidad Valenciana pidiese el nivel 3 de emergencia tras el apagón

Preguntado sobre qué le ha parecido la gestión del apagón sufrido la semana pasada, Pampols considera que la Comunidad Valenciana hizo lo correcto al solicitar que fuera el Gobierno quien gestionara la crisis energética para normalizar la situación. Una solicitud que no se hizo el día de la Dana. Pampols, al no estar el 29 de octubre, desconoce por qué no se solicitó. No obstante, cree que tras el apagón era evidente que quien tenía que gestionar la crisis era el Gobierno central.