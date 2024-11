La indignación de los vecinos en el primer pleno de Aldaya tras la DANA: "Si le da un infarto a mi hija cojo un rifle y me cargo al alcalde"

Los vecinos de Aldaya (Valencia) oscilan entre la desesperación y el enfado al ver que un mes después de que la DANA arrollara todo a su paso las soluciones siguen sin llegar. El Ayuntamiento de la localidad ha celebrado su primer pleno tras la tragedia, que ha dejado más de 220 muertos en la Comunidad Valenciana.

Este pleno ordinario se ha gestionado en el teatro del mercado municipal de la localidad. El alcalde señalaba que este tipo de emergencias "no se pueden gestionar de forma eficaz con la mirada puesta en el pueblo de cada uno". Los vecinos han mostrado su indignación ante la gestión de la DANA y la falta de ayudas que están recibiendo. Una vecina contaba que su hija sufría problemas de salud y temía que por esta situación pudiera pasarle algo: "Si le da un infarto a mi hija qué hago, cojo un rifle, me cargo al alcalde primero que lo tengo al lado, después me cargo al de Valencia y después me cargo al de Madrid, por ese orden".

El pleno se ha extendido hasta pasada la medianoche entre los testimonios de los vecinos que han dejado patente la sensación de abandono que sienten durante las 5 horas de pleno. Entre las quejas destacaban también algunos mensajes de agradecimiento para los voluntarios que han acudido a la zona a ayudar con las labores de limpieza y reconstrucción de los lugares más afectados por las riadas. "Agradezco la ayuda a la gente joven, nadie confiaba en ellos y son los que han venido de toda España a echarnos una mano".

Sánchez comparece este miércoles por la DANA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles ante el Pleno del Congreso para informar de la actuación del Ejecutivo ante la DANA que azotó principalmente la Comunitat Valenciana, aunque el PP espera que aborde también casos de corrupción que asegura que le afectan.

Sánchez acude a la Cámara Baja después de que ya hayan comparecido ante el pleno por este asunto otros miembros de su Ejecutivo como la ya exvicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. También lo ha hecho ante el Pleno del Senado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El presidente del Gobierno ratificará en sede parlamentaria que los afectados por la DANA deben tener la seguridad de que su Ejecutivo va a seguir ayudándoles todo el tiempo que haga falta para intentar que se recupere la normalidad tras la catástrofe que ha provocado hasta ahora 230 víctimas mortales (222 de ellas en Valencia).

Como prueba de ello recordará la serie de medidas que se han aprobado ya en Consejo de Ministros, entre ellas las incluidas en el primer decreto ley, por importe de 10.600 millones de euros, y que fueron respaldadas la semana pasada por el Pleno del Congreso.

