El PSOE utiliza la dimisión de Puente para lanzar su lema: "No todos somos iguales"

La dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes ya tiene consecuencias en la estrategia electoral del PSOE despues de que hayan decidido utilizar su renuncia como ejemplo de responsabilidad política y convertir una de sus últimas declaraciones en un nuevo mensaje de campaña: "No todos somos iguales".

La frase la pronunció el propio Puente segundos antes de anunciar su salida del Gobierno. "No es cierto que todos los políticos seamos iguales", aseguró durante su intervención. Un mensaje que comenzó a difundirse en redes sociales y que después recuperaron dirigentes socialistas como Patxi López y Óscar López.

El exministro también compartió en X una viñeta de Forges en la que dos hombres intercambian unas palabras. Uno afirma "todos los políticos son iguales" y el otro responde "eso es lo que ustedes quisieran".

El PSOE prepara su estrategia para el 29N

Los socialistas quieren trasladar este mensaje a la campaña electoral y utilizar la dimisión de Puente para marcar diferencias con el Partido Popular. Entre los ejemplos que pretenden contraponer se encuentran la gestión de Isabel Díaz Ayuso en las residencias durante la pandemia y la actuación de Carlos Mazón ante la DANA. La dirigente socialista Pilar Bernabé también ha intervenido en este debate, con críticas al respaldo del PP a Mazón.

Desde el partido insisten en que no dan por perdidas las elecciones generales del 29 de noviembre. Aunque reconocen que existe una parte del electorado que necesitan recuperar, aseguran que la militancia continúa movilizada.

Pedro Sánchez tiene previstos tres mítines este fin de semana. El objetivo es recuperar el terreno avanzado durante las semanas anteriores al accidente ferroviario de Urda.

Sánchez anuncia a Carlos Cuerpo como sustituto de Puente

Mientras el PSOE prepara la campaña, los cambios continúan en el Ministerio de Transportes. Sánchez ha comparecido este miércoles desde Moncloa para agradecer el trabajo de Puente y anunciar que Carlos Cuerpo asumirá la cartera.

Una de las primeras decisiones que ha tenido que afrontar el nuevo ministro ha sido la salida del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, que ha presentado su renuncia durante una reunión celebrada esta tarde. Marco de la Peña ocupaba la presidencia de Adif desde septiembre de 2024 y había recibido críticas tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.

Los cambios en el entorno de Pedro Sánchez

La marcha de Puente se suma a otras salidas del entorno político del presidente del Gobierno. Antes abandonaron sus responsabilidades José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos exsecretarios de Organización del PSOE. También salió Francisco Salazar, colaborador de Sánchez señalado por acusaciones de acoso sexual.

A estos movimientos se añaden las dimisiones de Montse Mínguez como portavoz del partido y de la delegada del Gobierno en Madrid, según la información facilitada.