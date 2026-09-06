La Fórmula 1 dispara los alquileres en Valdebebas: hasta 20.000 euros por alojarse junto al circuito

La Fórmula 1 todavía no ha tomado la salida, pero en Valdebebas los precios ya pisan el acelerador. Basta con recorrer las principales plataformas inmobiliarias para encontrar viviendas que se ofrecen exclusivamente durante los días próximos al Gran Premio, que se disputará en el circuito de Madring del 11 al 13 de septiembre.

Entre los anuncios localizados aparece un piso de tres dormitorios disponible únicamente durante dos semanas coincidiendo con la competición. No es el único. También se ofertan viviendas y chalés por periodos todavía más cortos, con precios que alcanzan los 15.000 o incluso los 20.000 euros. Son, conviene precisarlo, precios de oferta: no significa necesariamente que los inmuebles terminen alquilándose por esas cantidades.

Alojamiento dirigido al público más exclusivo

Los anuncios destacan como principal reclamo la cercanía al circuito, las vistas al trazado o la posibilidad de llegar andando y evitar unos accesos que se prevén complicados. Las inmobiliarias explican que la demanda procede fundamentalmente de escuderías, patrocinadores, personal de la organización y clientes VIP, perfiles con presupuestos muy superiores a los de un visitante convencional.

Los hoteles tampoco se quedan atrás. Un análisis de Simon-Kucher sitúa el precio medio ofertado durante el fin de semana del Gran Premio en 1.071 euros por noche, un 147% más que la semana anterior. Madrid se colocaría así entre las sedes más caras del campeonato, solo por detrás de Canadá y Abu Dabi.

Hasta 500 euros por aparcar

La fiebre también ha llegado a los garajes. En Valdebebas se llegan a pedir 500 euros por una sola plaza durante el fin de semana. Se paga la cercanía, pero también la posibilidad de esquivar cortes, atascos y restricciones de circulación.

El estreno de Madring atraerá a una multitud. Ya se han vendido más de 120.000 entradas y más de 80.000 asistentes llegarán desde fuera de la Comunidad de Madrid, alrededor de 45.000 desde otros países. Un informe de PwC calcula un impacto económico de 467 millones de euros y la creación de 8.850 empleos.

Beneficios que también despierta recelos entre los vecinos. Durante unos días, dormir o aparcar cerca del circuito se ha convertido en el otro gran premio: una carrera reservada para los bolsillos más rápidos.