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Madring inaugura su nueva pista de F1 y la bandera de España más grande del mundo

Madring ya es una realidad: Carlos Sainz descubre el circuito semiurbano del nuevo GP de España en Madrid.

Madring inaugura su nueva pista de F1 y la bandera de España más grande del mundo

Madring inaugura su nueva pista de F1 y la bandera de España más grande del mundo | EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Madrid ha dado este martes un paso más hacia el regreso de la Fórmula 1. El Madring, el circuito semiurbano que albergará el Gran Premio de España a partir de septiembre de 2026, celebró su presentación oficial con un acto en el que Carlos Sainz ejerció de gran protagonista y embajador del proyecto.

El piloto madrileño, actualmente en Williams, estuvo acompañado por numerosas autoridades, entre ellas el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos; y el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó.

Durante el acto se llevó a cabo el izado de la bandera de España en una de las curvas del trazado mientras sonaba la Marcha Real, un gesto simbólico para inaugurar oficialmente una pista que devolverá la Fórmula 1 a la capital 45 años después.

5,4 km y una curva 'Monumental'

El Madring contará con 5,4 kilómetros de longitud y 22 curvas, combinando zonas urbanas con otras de trazado permanente.

Uno de sus elementos más llamativos será la curva número 12, denominada 'Monumental', un viraje de aproximadamente 500 metros con una inclinación del 24 % que se ha convertido en el símbolo del nuevo circuito.

De hecho, su diseño ha inspirado el trofeo que recibirá el ganador del Gran Premio.

Durante la presentación, autoridades e invitados recorrieron a pie parte del trazado y pudieron comprobar de cerca la tremenda pendiente de esta curva.

Carlos Sainz: "Es un circuito muy chulo"

Carlos Sainz se mostró entusiasmado con el resultado final del proyecto: "Es un circuito muy chulo, un circuito que tiene de todo, con curvas rápidas y curvas lentas; un híbrido de circuito urbano y con partes de circuito abierto; con la Monumental, que está representada en el trofeo que me encantaría poder conseguir".

El piloto madrileño destacó además la personalidad propia del nuevo escenario: "Es un circuito con muchísimo carácter y personalidad, que era lo que se podía esperar de un 'eventazo' como va a ser el Gran Premio de España en Madrid".

El regreso de la F1 a Madrid

La última vez que la Fórmula 1 disputó un Gran Premio de España en Madrid fue en 1981, cuando Gilles Villeneuve se impuso en el circuito del Jarama.

Ahora, el Madring recogerá el testigo de Montmeló y será sede del Gran Premio de España al menos hasta 2035.

Durante el acto también se presentó el cartel oficial de la carrera, con el lema "De Madring al cielo" y el perfil del skyline madrileño como imagen principal.

Un proyecto estratégico

José Vicente de los Mozos destacó la importancia del proyecto para la ciudad y para el campeonato.

El presidente de IFEMA recordó que será "el único Gran Premio que se disputará en la capital de un país", mientras que Manuel Aviñó señaló que la nueva pista albergará "una de las pruebas más importantes del calendario".

La cita inaugural está prevista para el segundo fin de semana de septiembre de 2026 y supondrá el regreso definitivo de la Fórmula 1 a Madrid después de más de cuatro décadas de ausencia.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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