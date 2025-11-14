Fernando Savater carga contra Pedro Sánchez: “España está presa en las redes de un ególatra apasionado por el poder”

El escritor y filósofo Fernando Savater, uno de los intelectuales más críticos con el actual Gobierno, ha vuelto a arremeter contra el presidente Pedro Sánchez. Savater, que ya expresa su opinión en el prólogo de su último libro, sostiene que al líder del Ejecutivo "le pierde el poder".

"Desde hace siete años, España está presa en las redes de un ególatra apasionado por el poder cuya posesión debe compensarle de quién sabe qué íntimas fragilidades", señala el filósofo en "Ni más ni menos".

Savater insiste en que no pretende hacer diagnósticos psicológicos, pero apunta que "hay elementos psicopáticos en el presidente Sánchez, seguro", aunque matiza que desconoce cuáles serían exactamente. "Lo que veo son los efectos que tiene en su Gobierno", afirma.

"Más allá de sus propias posibilidades de mantenerlo legalmente"

El escritor denuncia que en ningún país europeo se dan situaciones políticas similares a las que, según él, atraviesa España: "lo que pasa aquí con el separatismo, con las amnistías a los delincuentes, con la manipulación política de las leyes…".

Savater también critica la presión que asegura que existe sobre los jueces y la aprobación de lo que considera leyes "más o menos disparatadas", mencionando entre ellas la relacionada con la memoria histórica y la legislación de justicia de género. A su juicio, todas estas decisiones responden al empeño de Sánchez de mantenerse en el poder "más allá de sus propias posibilidades de mantenerlo legalmente".

Los bandazos del presidente en sus pactos

El filósofo recuerda, además, los bandazos del presidente en sus pactos: "es alguien que negaba hace cuatro días que iba a hacer lo que, cuatro días después, como le parece más seguro para su poder, tiene que hacer. Como pasó primero con Podemos y luego con Bildu".

Savater concluye que esta situación constituye "una anomalía" motivada por la necesidad personal del presidente de aferrarse al poder.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.