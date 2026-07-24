Las impresionantes imágenes del incendio en Burgohondo, Ávila, que obliga a desalojar a 1.500 personas y confinar tres pueblos

El incendio de Burgohondo, en Ávila, sigue muy activo, avanza con rapidez y, por ahora, está fuera de la capacidad de extinción. Un equipo de Antena 3 Noticias ha grabado unas impresionantes imágenes sobre el fuego que continúa calcinando hectáreas en la provincia castellanoleonesa. La situación ha obligado a desalojar a 1.500 personas y a confinar tres localidades.

Fue el miércoles sobre las 13:00 horas cuando se declaró el incendio forestal y, hasta el momento. continúa afectando a los términos municipales de Burgohondo, Navaluenga y Piedralaves. En la zona trabajan decenas de medios de extinción con el objetivo principal de frenar el avance de las llamas y evitar que lleguen al casco urbano de Navaluenga.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, explicó que las causas sobre el origen de las llamas siguen bajo investigación por parte de los cuerpos de seguridad y los técnicos de la Junta. De momento, los primeros indicios apuntan a que el origen podría estar relacionado con el uso de maquinaria.

La rápida propagación del fuego obligó este jueves a declarar el Índice de Gravedad Potencial 2, al superar las 300 hectáreas de masa arbolada afectadas y existir riesgo para núcleos de población. Además, se ha activado el CECOPI, que sigue coordinando la respuesta a esta emergencia. Y este viernes, el Gobierno ha declarado, por primera vez en la historia de España, la emergencia nacional por catástrofe natural por los incendios en Madrid y Ávila.

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