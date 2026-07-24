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Incendios
Las impresionantes imágenes del incendio en Burgohondo, Ávila, que obliga a desalojar a 1.500 personas y confinar tres pueblos
Aún se desconocen las causas del incendio, pero el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila apunta que podría estar relacionado con el uso de maquinaria.
El incendio de Burgohondo, en Ávila, sigue muy activo, avanza con rapidez y, por ahora, está fuera de la capacidad de extinción. Un equipo de Antena 3 Noticias ha grabado unas impresionantes imágenes sobre el fuego que continúa calcinando hectáreas en la provincia castellanoleonesa. La situación ha obligado a desalojar a 1.500 personas y a confinar tres localidades.
Fue el miércoles sobre las 13:00 horas cuando se declaró el incendio forestal y, hasta el momento. continúa afectando a los términos municipales de Burgohondo, Navaluenga y Piedralaves. En la zona trabajan decenas de medios de extinción con el objetivo principal de frenar el avance de las llamas y evitar que lleguen al casco urbano de Navaluenga.
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, explicó que las causas sobre el origen de las llamas siguen bajo investigación por parte de los cuerpos de seguridad y los técnicos de la Junta. De momento, los primeros indicios apuntan a que el origen podría estar relacionado con el uso de maquinaria.
La rápida propagación del fuego obligó este jueves a declarar el Índice de Gravedad Potencial 2, al superar las 300 hectáreas de masa arbolada afectadas y existir riesgo para núcleos de población. Además, se ha activado el CECOPI, que sigue coordinando la respuesta a esta emergencia. Y este viernes, el Gobierno ha declarado, por primera vez en la historia de España, la emergencia nacional por catástrofe natural por los incendios en Madrid y Ávila.
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