Santos Cerdán niega haber cobrado comisiones: "No recuerdo ninguna conversación de ese tipo"

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha vuelto a rechazar las acusaciones sobre supuestas comisiones ilegales relacionadas con adjudicaciones públicas. En declaraciones desde los pasillos del Congreso, el dirigente socialista ha asegurado: "No he tenido ningún tipo de conversación de ese tipo". Cerdán ha reiterado que no recuerda haber participado en ninguna charla sobre mordidas ni cobros irregulares.

Preguntado por la grabación filtrada en la que supuestamente se le escucha junto a Ábalos y Koldo García hablando de deudas con empresas, Cerdán ha subrayado que mantiene sus declaraciones previas. "Cuando conozcamos el informe daré todas las explicaciones que tengamos que dar y convocaré a los medios a una rueda de prensa en Ferraz", ha anunciado. "No sabemos qué más contiene el informe. No podemos dar explicaciones de algo que aún no conocemos. No recuerdo ninguna conversación de ese tipo, indica. Al ser cuestionado directamente sobre si el informe de la UCO podría implicarlo en algún tipo de amaño en contratos públicos, Santos Cerdán ha sido rotundo: "Estoy totalmente seguro de que no".

En la misma línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que el partido se pronunciará cuando puedan leer el informe completo. "Incluso hablará el propio Santos. Hasta entonces no vamos a decir nada", ha señalado. El PSOE, por su parte, salió en defensa de Cerdán este miércoles por la noche. En un comunicado, afirmó que el dirigente socialista "no ha influido en adjudicaciones" y que "jamás ha cobrado comisión alguna".

Los socios del PSOE exigen explicaciones urgentes

Los socios del Gobierno han reclamado este jueves explicaciones inmediatas al PSOE tras conocerse las informaciones relacionadas con Santos Cerdán. La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez, ha declarado que, aunque su formación apoya con lealtad al PSOE, este debe dar explicaciones de forma inmediata. "El PSOE tiene que dar todas las informaciones y dotar a todo el pueblo progresista de la transparencia que se necesita sobre este asunto. Pero ya, no en un momento posterior", ha recalcado.

A esta exigencia se han sumado el PNV, Compromís y Coalición Canaria. El PNV ha pedido "información clara" antes de valorar el impacto en sus pactos. Compromís ha manifestado su preocupación por la gravedad potencial de las grabaciones. Coalición Canaria, por su parte, ha criticado la imagen “lamentable” que se transmite a la ciudadanía y ha propuesto un debate del estado de la Nación.

También EH Bildu ha pedido cautela, pero ha admitido que el PSOE debe aclarar los hechos si se confirma el contenido del informe. Todos coinciden en que es necesaria una respuesta rápida y transparente por parte del Ejecutivo.

