Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

MADRID

Detenido un profesor de Secundaria por agredir sexualmente a al menos nueve menores de entre 12 y 15 años

El hombre ya ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Policía Nacional en Madrid.

Coche Policía Nacional

Detenido un profesor de Secundaria por agredir sexualmente a al menos nueve menores de entre 12 y 15 años | Europa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a un profesor de Secundaria de un centro de Madrid como presunto autor de un delito de agresión sexual contra al menos nueve menores, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, y por grabar algunas de sus agresiones, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

El detenido es responsable de tres delitos continuados de agresión sexual completa a menores de 16 años, otros tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años, diferentes al anterior mencionado por prostitución infantil, pornografía infantil y 'child grooming'.

Los investigadores de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid asumieron las pesquisas al conocer, a través de comentarios expuestos por parte de los alumnos a sus actuales docentes, las conductas que habría tenido un profesor que ya no trabajaba en el centro educativo.

Los agentes han practicado numerosas gestiones de investigación, llegando a localizar a nueve víctimas, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, a las que se le ha tomado declaración.

El hombre grababa las agresiones

En paralelo, se han identificado a otras víctimas con las que se están efectuando diferentes gestiones, por lo que permanece abierta la investigación.

En una entrada y registro decretada por la autoridad judicial en el domicilio del autor de los hechos, se han aprehendido multitud de dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento.

Fue llevado a las dependencias de la Unidad de Familia y Atención al Menor de la Policía Nacional de la Jefatura, estuvo 48 horas en los calabozos para la realización del atestado. Después, pasó a disposición judicial y la justicia ha decretado el ingreso en prisión provisional sin ningún tipo de fianza.

Noticias de hoy, martes 20 de octubre de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Publicidad

Sociedad

Pedro Sánchez en la zona cero del temporal

Última hora de la DANA Adam, en directo: Hallan el cadáver de un hombre flotando en el mar y las víctimas mortales ascienden a siete

Llegada de un cayuco a El Hierro

El Hierro, principal puerta migratoria a España: "Hemos sido muy solidarios pero las autoridades tienen que moverse"

Paseando al perro

Tarragona analiza el ADN de las heces de perro para identificar y multar a sus dueños

La huelga de médicos deja en vilo a un bebé de cinco meses que esperaba una resonancia en Fuerteventura
Huelga Sanidad

La huelga de médicos deja en vilo a un bebé de cinco meses que esperaba una resonancia en Fuerteventura

Imagen de archivo de Santa Eufemia, Córdoba
Córdoba

Los 700 habitantes de Santa Eufemia, Córdoba, se quedan sin banco al cerrar la única sucursal del pueblo

Coche Policía Nacional
MADRID

Detenido un profesor de Secundaria por agredir sexualmente a al menos nueve menores de entre 12 y 15 años

El hombre ya ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Policía Nacional en Madrid.

Dos residentes abandonan la playa de Bellreguard (Valencia) por una calzada inundada este lunes por la DANA Adam
DANA Adam

La DANA Adam deja cinco víctimas mortales, desbordamientos y cortes de carreteras en Valencia, Alicante, Baleares y Cataluña

La alerta es máxima en el litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante. El ES-alert ha vuelto a sonar. Las clases se han tenido que suspender de nuevo. Estamos en el peor momento de la DANA Adam.

Bolas del bingo

Los jubilados de Santutxu vuelven a cantar bingo: "¡La sala estaba hasta la bandera!"

Alcaldesa de Piles, hablando del temporal

Cristina Fornet, alcaldesa de Piles, sobre el temporal: "No hemos aprendido lo suficiente de la DANA de hace dos años"

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 20 de octubre de 2026

Publicidad