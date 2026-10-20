Detenido un profesor de Secundaria por agredir sexualmente a al menos nueve menores de entre 12 y 15 años

La Policía Nacional ha detenido a un profesor de Secundaria de un centro de Madrid como presunto autor de un delito de agresión sexual contra al menos nueve menores, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, y por grabar algunas de sus agresiones, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

El detenido es responsable de tres delitos continuados de agresión sexual completa a menores de 16 años, otros tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años, diferentes al anterior mencionado por prostitución infantil, pornografía infantil y 'child grooming'.

Los investigadores de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid asumieron las pesquisas al conocer, a través de comentarios expuestos por parte de los alumnos a sus actuales docentes, las conductas que habría tenido un profesor que ya no trabajaba en el centro educativo.

Los agentes han practicado numerosas gestiones de investigación, llegando a localizar a nueve víctimas, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, a las que se le ha tomado declaración.

El hombre grababa las agresiones

En paralelo, se han identificado a otras víctimas con las que se están efectuando diferentes gestiones, por lo que permanece abierta la investigación.

En una entrada y registro decretada por la autoridad judicial en el domicilio del autor de los hechos, se han aprehendido multitud de dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento.

Fue llevado a las dependencias de la Unidad de Familia y Atención al Menor de la Policía Nacional de la Jefatura, estuvo 48 horas en los calabozos para la realización del atestado. Después, pasó a disposición judicial y la justicia ha decretado el ingreso en prisión provisional sin ningún tipo de fianza.