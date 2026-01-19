Así fue el choque de trenes en Córdoba, la secuencia de la tragedia de Adamuz

El grave accidente ferroviario registrado en la tarde del domingo a la altura de Adamuz, al noreste de la provincia de Córdoba, ha dejado conmocionado a todo el país. Eran alrededor de las 19.45 horas cuando un tren de alta velocidad Iryo, que cubría el trayecto Málaga-Madrid y transportaba a cerca de 300 pasajeros, descarriló en un tramo recto de la vía por causas que aún se investigan. Los tres últimos vagones se desplazaron hacia la infraestructura contigua, invadiendo parcialmente el sentido contrario.

Apenas transcurrieron unos 20 segundos entre el descarrilamiento y el impacto. Un margen insuficiente para que el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, con más de 180 personas a bordo, pudiera frenar. La colisión fue de gran violencia y provocó también el descarrilamiento de este segundo convoy.

Un impacto de gran magnitud

Las primeras imágenes aéreas confirman la dimensión del siniestro. Los vagones traseros del Iryo, identificables por su color rojo, quedaron fuera de la vía. A casi un kilómetro de distancia, los coches del Alvia aparecían repartidos entre la traza ferroviaria y un terraplén, tras salir despedidos por la fuerza del choque. El balance provisional asciende a al menos 39 personas fallecidas y decenas de heridos, 48 de ellos hospitalizados, según los últimos datos oficiales, aún sujetos a actualización.

Ante la magnitud de la tragedia, se activó de inmediato el dispositivo para grandes catástrofes, con la intervención coordinada de servicios de emergencia, bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad.

Investigación abierta y primeras valoraciones

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente de "raro y difícil de explicar", al tratarse de un tren relativamente nuevo y de una infraestructura renovada recientemente. En un comunicado, Iryo precisó que el convoy siniestrado, el 6189, fue fabricado en 2022 y había superado su última revisión el pasado 15 de enero.

Por su parte, el presidente de Renfe descartó inicialmente un fallo humano, al señalar que los sistemas de seguridad "corrigen las decisiones erróneas". Las causas exactas permanecen bajo investigación técnica y judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.