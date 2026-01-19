Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Adamuz

Así fue el choque de trenes en Córdoba, la secuencia de la tragedia de Adamuz

Un Iryo Málaga-Madrid descarrila e invade la vía contraria y colisiona con un Alvia, con al menos 39 fallecidos.

Accidente Adamuz

Así fue el accidente en Córdoba, la secuencia de la tragedia de Adamuz | Antena 3 Noticias

Publicidad

El grave accidente ferroviario registrado en la tarde del domingo a la altura de Adamuz, al noreste de la provincia de Córdoba, ha dejado conmocionado a todo el país. Eran alrededor de las 19.45 horas cuando un tren de alta velocidad Iryo, que cubría el trayecto Málaga-Madrid y transportaba a cerca de 300 pasajeros, descarriló en un tramo recto de la vía por causas que aún se investigan. Los tres últimos vagones se desplazaron hacia la infraestructura contigua, invadiendo parcialmente el sentido contrario.

Apenas transcurrieron unos 20 segundos entre el descarrilamiento y el impacto. Un margen insuficiente para que el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, con más de 180 personas a bordo, pudiera frenar. La colisión fue de gran violencia y provocó también el descarrilamiento de este segundo convoy.

Un impacto de gran magnitud

Las primeras imágenes aéreas confirman la dimensión del siniestro. Los vagones traseros del Iryo, identificables por su color rojo, quedaron fuera de la vía. A casi un kilómetro de distancia, los coches del Alvia aparecían repartidos entre la traza ferroviaria y un terraplén, tras salir despedidos por la fuerza del choque. El balance provisional asciende a al menos 39 personas fallecidas y decenas de heridos, 48 de ellos hospitalizados, según los últimos datos oficiales, aún sujetos a actualización.

Ante la magnitud de la tragedia, se activó de inmediato el dispositivo para grandes catástrofes, con la intervención coordinada de servicios de emergencia, bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad.

Investigación abierta y primeras valoraciones

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente de "raro y difícil de explicar", al tratarse de un tren relativamente nuevo y de una infraestructura renovada recientemente. En un comunicado, Iryo precisó que el convoy siniestrado, el 6189, fue fabricado en 2022 y había superado su última revisión el pasado 15 de enero.

Por su parte, el presidente de Renfe descartó inicialmente un fallo humano, al señalar que los sistemas de seguridad "corrigen las decisiones erróneas". Las causas exactas permanecen bajo investigación técnica y judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Los familiares de los desaparecidos en el accidente de tren en Adamuz, piden ayuda: "Llevamos desde las 21:00h intentando contactar con mi padre"

Accidente de tren

Publicidad

Sociedad

Un preso agrede sexualmente a una funcionaria en la cárcel de jóvenes de Barcelona

Un preso es acusado de agredir sexualmente a una funcionaria en la cárcel de jóvenes de Barcelona

Trenes descarrilados en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Al menos 40 muertos y 12 ingresados en UCI; se busca a decenas de desaparecidos

Imagen del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

El jefe de bomberos de Córdoba, tras el accidente en Adamuz: "Tuvimos que retirar fallecidos para llegar a algún vivo..."

Captura Imágenes de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)
Adamuz

Hasta 39 personas continúan desaparecidas tras el choque de los trenes en Adamuz: "Las horas nos están pasando factura"

Accidente Adamuz
ACCIDENTE ADAMUZ

Adif avisó de ocho incidencias en Adamuz meses antes del choque de los trenes

Varias personas esperan para ser atendidas en la oficina de Renfe en la estación del AVE María Zambrano de Málaga
Transportes

Hasta cuándo estará cerrada la línea de alta velocidad Madrid - Andalucía tras el accidente de tren en Adamuz

La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanecerá sin servicio, como mínimo, hasta el viernes 23 de enero.

Juan Barroso, el tío de la niña de 6 años que logró escapar del accidente de tren en Adamuz, Córdoba
Accidente Adamuz

La historia de la niña de 6 años superviviente del accidente de Adamuz en el que ha muerto su familia: "Salió por sus propios medios"

El tío de la niña, Juan Barroso, se mostraba frustrado ante los medios por la poca claridad que recibía al solicitar información sobre sus familiares en diferentes centros hospitalarios.

Accidente Adamuz

Así fue el choque de trenes en Córdoba, la secuencia de la tragedia de Adamuz

Mario, superviviente del accidente de tren en Adamuz

Mario relata el "terror" que vivió en el accidente de tren de Adamuz: "Pánico, gente chillando y todo volando"

Esquiadores en la estación de Baqueira Beret en una imagen de archivo.

Muere un esquiador de montaña en Baqueira atrapado por un alud 

Publicidad